Vaka sayısındaki düşüş Yalovalıları sevindirdi - Son Dakika
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Vaka sayısındaki düşüş Yalovalıları sevindirdi

19.02.2021 15:59
Vaka sayısındaki düşüş Yalovalıları sevindirdi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı güncel günlük koronavirüs tablosuna göre, vaka düşüş hızı en yüksek illerden biri Yalova oldu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı güncel günlük koronavirüs tablosuna göre, vaka düşüş hızı en yüksek illerden biri Yalova oldu. Vaka sayılarındaki düşüş, kentte yaşayan vatandaşları sevindirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı basın toplantısında, son bir hafta içerisinde 100 bin nüfusta görülen koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamasına göre bir haftada vaka sayısı en çok artan iller arasında Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale yer aldı. Vaka artış hızı düşüşte olan 5 il ise, Bitlis, Mardin, Kastamonu, Bingöl ve Yalova oldu. 260 bin nüfusa sahip olan Yalova'da vaka artış hızının düşmesi, kentte sevinçle karşılandı. Yalovalılar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğunu belirterek, alınan tedbirlerin vaka sayılarındaki düşüşe yansıdığını belirtti.

'BİZLERİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Bülent Güler, düşen vaka sayılarının sevindirici olduğunu belirterek, "Yalova'da vaka sayılarının azalması bizleri mutlu ediyor. Bundaki en büyük etken halkın duyarlı olması. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması. Bir an önce normal hayatımıza dönmek istiyoruz. İnşallah böyle devam eder. Artık sıkılmaya başladık. Vaka sayılarının azalması bizleri çok mutlu etti. Bu, Yalova için güzel bir durum" dedi.

'TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLMASINI DİLİYORUM'

Vaka düşüş oranlarında Yalova'nın Türkiye'ye örnek olduğunu dile getiren Nagihan Örsel ise, "Yalovalılar olarak sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğumuzu düşünüyorum. Vaka sayılarındaki bu düşüş umarım daha çabuk olur. Daha fazla olur ve biz de eski sosyal yaşantımıza geri döneriz. Türkiye'ye Yalova'nın örnek olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Bilecik, Türkiye, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vaka sayısındaki düşüş Yalovalıları sevindirdi - Son Dakika

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