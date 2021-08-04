'Vaka sayısının 100 binde 100'ler civarına çıkabileceğine dair endişelerimiz arttı' - Son Dakika

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Hem kısıtlamaların kaldırılmış olması hem de yaz aylarında insan hareketliliğinin artmış olmasıyla şehirler arası otobüslerde ve tatil bölgelerinde yoğunluk çok arttı. İnsanlar dışarıda daha çok bir araya gelmeye başladı. Ev yasakları kalkmış oldu. Tüm bunlar önümüzdeki günlerde son bayram tatilinin etkisiyle vaka sayısının 100 binde 100'ler civarına çıkabileceğine dair endişelerimizi artırdı" dedi.

ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, koronavirüs salgınında son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Yıldız, Delta varyantına değinerek, "Koronavirüsle ilgili 3 pik yaşadık. Şimdiki beklediğimiz pikte farklı olan şey aşıdır. Önceden aşı imkanı kısıtlıydı ama şu an öyle bir sorun gözükmüyor. Kayseri'de vakaların yarısı Delta varyantı. Türkiye'de de sanırım benzer sonuçlar ortaya çıkacaktır. Yapılan 2 doz Sinovac aşısının etkinliğinin biraz daha gerilediğini kabul edersek, aşılama oranlarının düşük olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda aşı açısından biraz geri durumdayız. Maalesef aşılamada hızı da geriledi. Bunun nedeni de vatandaşlarımızın 2 doz aşıdan sonra tekrardan aşı yapma ihtiyacı kalmadığını düşünüyor olmasıdır. Bu büyük bir hata" diye konuştu.