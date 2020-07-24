Vaka sayısının arttığı Adana'da maske takma zorunluluğuna uyulmuyor (2) - Son Dakika

BİLİM KURULU ÜYESİ UYARDI

Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, Adana'da vaka sayılarındaki artışın beklenen bir durum olduğunu belirtti. Prof. Dr. Taşova, kişisel koruyucu önlemlerin yeni normalleşme süreciyle birlikte daha az önemsendiğine dikkat çekerek, "Artışın en önemli nedeni, normalleşmenin çok normal olması. Tabi insanları da anlıyorum, çok uzun süren karantina ve izolasyon dönemindeydiler. Bunun vermiş olduğu sıkıntıdan dolayı normalleşme dönemi içerisinde kişisel koruyucu önlemlerin giderek daha az alındığını görmeye başladık" dedi.

TER DEĞEN MASKE DEĞİŞTİRİLMELİAdana'da sıcaklarla birlikte oluşan ter nedeniyle maskenin koruyuculuğunu yitirmesinin de artış sebeplerinden olabileceğine dikkati çeken Taşova, şöyle konuştu: "Maskesiz insanları görüyoruz. Maskeli olunsa bile Adana çok sıcak bir kent. O sıcak ortam içerisinde maskelerin uygunsuz kullanımı söz konusu. Çene altında, burnun altında olması gibi. Özellikle Adana çok sıcak olduğu için maskeler yüzde uzun süre uygun tutulmuyor. Sürekli olarak indirip çene altına taşıma oluyor ama bunun da yanı sıra çok sıcak bir ortam olduğu zaman terliyor insanlar ve o terle birlikte maske de ıslanıyor. Oysaki maske de tükürük ter gibi şeyler varsa o maskenin değiştirilmesi gerekiyor. O yüzden daha fazla maske kullanmak ve daha fazla maskeyi değiştirmek gerekiyor. Bu Adana'daki artışın etkilerinden biri olabilir. Adana'da gerçekten çok sıcaklar oldu. Şimdi şu sıralar nem de arttı. Bu tür cerrahi maskelerin 4 saatte bir değiştirilmesi gerek. Ancak 4 saatten önce ter, tükürük gibi maskeye bulaşmış birşey varsa o maske hemen değiştirilmelidir."ARTIŞ, YAŞLILAR İÇİN TEHLİKELİYaşlı ve risk grubundaki vatandaşlar için vaka sayısı arttıkça tehlikenin daha da artacağına işaret eden Taşova, el hijyeni uyarısında bulunarak, "Bu grup genellikle kendini daha iyi koruyor. Riski olanlar durumun farkında ama ortamda artacak olursa sıkıntı olabilir. O yüzden maskelerin doğru kullanımı, el hijyeni ve sosyal mesafenin korunması son derece önemli. Özellikle el hijyeni kurallarının çok aksadığını görüyorum. Maskeye el hijyeni sağlanarak dokunulması gerekiyor. Her yere dokunduğunuz el ile maskeye dokunduğunuz zaman bu da önemli bir risk oluyor. Kolonya ve alkol bazlı el dezenfektanlarını ihmal etmemek gerekiyor. Evlerin temizlenmesi, havalandırılması gibi önlemlerin de titizlikle alınması gerekiyor" diye konuştu. YATAK KAPASİTESİ YÖNÜNDEN ŞANSLIYIZ

Yoğun bakım yatak kapasitesi olarak Adana'nın şanslı olduğuna değinen Taşova, "Hem Balcalı Hastanesi olarak hem Şehir Hastanesi hem de özel hastaneler olmak üzere ilk dönemlerde oldukça katkı sağlandı. O anlamda bir sıkıntı olacağını çok öngörmüyoruz. Ancak bütün bu olay vaka artış hızına bağlı. Mümkün olduğu kadar onlara olan ihtiyacı azaltmak için hasta sayısını ve özellikle riskli gruptaki bulaşı azaltmak gerekiyor" dedi.

Gülşah ÖZGEN/ADANA,