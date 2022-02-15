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VAKA SAYISININ ARTTIĞI AMASYA'DA TEDBİRLER UNUTULDU - Son Dakika

VAKA SAYISININ ARTTIĞI AMASYA'DA TEDBİRLER UNUTULDU

15.02.2022 11:55

SAĞLIK Bakanlığı koronavirüs güncel vaka haritasında nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü 8'inci il Amasya oldu.

SAĞLIK Bakanlığı koronavirüs güncel vaka haritasında nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü 8'inci il Amasya oldu. Bir haftada yüzde 117,15'lik vaka artışının yaşandığı kentte, kalabalık cadde ve sokaklarda vatandaşların maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

Omicron varyantının görülmesinin ardından yurt genelinde yaşanan artışa bağlı olarak Amasya'da da vaka sayıları arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı her 100 bin kişide görülen Covid-19 güncel vaka haritasında en çok vaka yoğunluğu yaşanan 10 il arasında Amasya, 8'inci sırada yer aldı. Kentte önceki hafta 100 binde 359,17 olan vaka sayısı 780,64'e ulaştı. Yeni vaka haritasının açıklanması ile 1 haftada yüzde 117,15'lik artışın yaşandığı kentte, kalabalık cadde ve sokaklarda maske ve mesafe kuralına da yeterince uyulmadığı gözlendi. Vaka sayısının tırmanışa geçtiği kentte, aşılama çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

'TEK GEZMEYİ TERCİH EDİYORUM'

Vakaların düğün ve nişan merasimlerinden dolayı arttığını belirten kent sakini Naim Deliktaş, 'Amasya'da bence düğün ve nişan merasimlerinden dolayı vakalarda bir artış oldu. Kimse kurallara uymadı. Bizim kurallara uymamız lazım. Aşıyı herkesin vurulması lazım. Ben dört aşının dördünü de vurundum. Açık alanda da tek geziyorum. Benim arkadaşlarım yok mu' Tabi ki var ama hastalıktan dolayı tek gezmeyi tercih ediyorum? dedi.

'YAŞAMAK İSTİYORSAN AŞINI OLACAKSIN'

Kimsenin kurallara uymadığını söyleyen Ali Çivrilli de 'Bu vakalar insanların sağlık şartlarına dikkat etmedikleri için çoğalıyor. Kimse hastalığın yayılma nedenlerine dikkat etmeyip kurallara uymuyor. Aşı olmayanlar da var. Ben aşımı oldum. Herkes aşısını olsun. Eğer yaşamak istiyorsan aşını olacaksın' diye konuştu.

'İNSANLAR HASTANEYE GİTMİYOR'

Vatandaşlara aşı çağrısında bulunan Eray Soyalp ise 'Amasya'daki vaka artışlarının sebebi bence Omicron biraz hafif geçtiği için insanlar hastaneye gitmiyorlar. Hastaneye gitmeyince de aşılarını da yaptırmıyorlar. Onun içinde herkes birbirine bulaştırıyor bence en büyük neden budur. Aşı çok önemli' şeklinde konuştu.

VAKA SAYISININ ARTTIĞI AMASYA'DA TEDBİRLER UNUTULDU
VAKA SAYISININ ARTTIĞI AMASYA'DA TEDBİRLER UNUTULDU
VAKA SAYISININ ARTTIĞI AMASYA'DA TEDBİRLER UNUTULDU

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Koronavirüs, Omicron, Amasya, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAKA SAYISININ ARTTIĞI AMASYA'DA TEDBİRLER UNUTULDU - Son Dakika


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