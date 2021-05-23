Vaka sayısının arttığı görülen Tunceli, ölüm oranında ise ülkedeki en düşük il oldu - Son Dakika

Vaka sayısının arttığı görülen Tunceli, ölüm oranında ise ülkedeki en düşük il oldu

23.05.2021 13:45

Sağlık Bakanlığı tarafından bu hafta yayımlanan koronavirüs risk haritasında vaka sayısı artan tek ilin Tunceli olduğu görülmüştü. Aynı zamanda ölüm oranı en düşük olan şehir ile ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir, "Vaka sayısındaki artış, tam kapanma sürecinde ilk dışından gelenlerden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs risk haritasında Tunceli, geçen haftaki vaka oranı 100 binde 123,44 olurken, bu hafta ise 124,64 oranıyla Türkiye'de vaka artışının olduğu tek il olarak belirlendi. Vaka sayılarının arttığı tek kent olmasına rağmen Tunceli, ülke genelindeki en düşük ölüm ve yoğun bakım oranına sahip.

"İL DIŞINDAN GELEN KİŞİLER YÜZÜNDEN VAKA SAYIMIZ ARTIYOR"

İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir, vaka sayısının artışının, kapanma sürecinde il dışından gelen kişilerden kaynaklandığını belirterek, "Şubat ayında, vaka sayımız tek haneli rakamlara düşmüştü. Çok az sayıda vaka görülüyordu. Kapanma sürecinden sonra, vaka sayılarımız ciddi oranda arttı. Yaklaşık 100 binde 400'e çıkan vaka sayılarıyla karşılaştık. Vaka sayımızda tam kapanmanın etkisiyle, yüzde 75 oranında bir düşüş gerçekleşmişti. Bu sayı yeterli değil. Tam kapanmanın etkisiyle daha ciddi oranda azalma bekliyorduk. Tam kapanma öncesinde, ilimize gelen misafirlerimiz oldu. Özellikle bazı ilçe ve köylerimize çok sayıda kişi geldi. Gelenlerle vaka sayımız arttı. Yaz aylarında da il dışından gelen kişi sayısı çok artacak. Bu durum, vaka sayımızı ciddi oranda yükseltecektir. Şu anda bir azalma içerisindeyiz, vatandaşlarımızdan çok dikkatli olmalarını istiyoruz. İl dışından gelen kişiler yüzünden vaka sayımız artıyor" dedi.

Vaka sayısı artan tek ilimiz olan Tunceli, aynı zamanda ölüm oranı en düşük olan kent oldu
İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir

NÜFUSUN YARISI AŞILANDI

83 bin nüfuslu kentin yaklaşık yarısının aşı olduğuna dikkat çeken Özdemir konuşmasında, "Nüfusun yaklaşık yarısını aşılamış bulunmaktayız. Tek doz 40 bin aşı yaptık. Aşıdan kaynaklı ölüm ve yoğun bakım oranımız çok düşük. Önceki dönemlerde, ölüm ve yoğun bakım oranı çok yüksekti. Bu kötü durumu bu sefer görmedik. Vaka sayımız yükselse de, ölüm oranı çok düşük. Ölüm oranında Türkiye'de en düşük kentiz. Vatandaşlarımızın bu kısıtlama sürecinde, evlerinde sıkıldığını biliyoruz. Onların bunaldıklarını tahmin edebiliyoruz. Ancak yaz aylarında rahat gezmek istiyorsak, Tunceli'nin doğal güzelliklerinden faydalanmak istiyorsak, kurallara aşı oranımız tam yükselene kadar riayet edersek, çok iyi olacak" sözlerine yer verdi.

Vaka sayısı artan tek ilimiz olan Tunceli, aynı zamanda ölüm oranı en düşük olan kent oldu
Vaka sayısının arttığı görülen Tunceli, ölüm oranında ise ülkedeki en düşük il oldu

Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürü, Tunceli, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vaka sayısının arttığı görülen Tunceli, ölüm oranında ise ülkedeki en düşük il oldu - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • DEİST.: TUNCELİDE KOMÜNİST BELEDİYE BAŞKANI VAR DAMEKKİ KİNDAR VE DİNDARLIK İŞE YARAMIYOR . DÜŞÜNMEK VE ÇALIŞMAK GEREKİYOR ,EN ÖNEMLİSİ İNSANI SEVMEK GEREKİYOR . Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

Oğuzhan Özyakup, arka plandaki sorunlardan bahsetti: İçeride yaşadığımız krizleri göremiyorsunuz Oğuzhan Özyakup, arka plandaki sorunlardan bahsetti: İçeride yaşadığımız krizleri göremiyorsunuz Mesut Özil, Fenerbahçe'nin yeni kaptanı oluyor Mesut Özil, Fenerbahçe'nin yeni kaptanı oluyor Mehmet Ceyhan, Mehmet Ceyhan, "Maskeyi ne zaman çıkarabiliriz?" sorusunu yanıtladı: Vakaları binli rakamlara indirmemiz şart İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular Sendikaların ortak talepleri Bakanlığa sunuluyor! 700 bini aşkın kamu işçisi gözünü zam pazarlığına dikti Sendikaların ortak talepleri Bakanlığa sunuluyor! 700 bini aşkın kamu işçisi gözünü zam pazarlığına dikti Kayıp ilanı verdiği karısını öldürüp, halıya sarıp kepçeyle gömmüş Kayıp ilanı verdiği karısını öldürüp, halıya sarıp kepçeyle gömmüş Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü

Son Dakika Haberleri
13:58 Oğuzhan Özyakup, arka plandaki sorunlardan bahsetti: İçeride yaşadığımız krizleri göremiyorsunuz
13:42 Mesut Özil, Fenerbahçe'nin yeni kaptanı oluyor
13:39 Yerleşim yerlerine yakın olan sazlık alanda yangın çıktı! Panik yaşandı
13:35 Mehmet Ceyhan, "Maskeyi ne zaman çıkarabiliriz?" sorusunu yanıtladı: Vakaları binli rakamlara indirmemiz şart
12:46 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir
12:33 75 milyon dolarlık lüks yat İstanbul Boğazı'ndan geçti, gören dönüp tekrar baktı
12:25 İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular
12:23 Daum, Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyasladı: Emre'nin pro lisansı yok, yorum yapmam
12:19 Bu kadarı 'Yok artık' dedirtti! Gözlerinin önünde dayak yiyen kadını film izler gibi izlediler
11:55 Atletico Madrid'in şampiyonluk kutlamalarında 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Arda Turan, dünyaca ünlü golcü Diego Costa'yı getiriyor Arda Turan, dünyaca ünlü golcü Diego Costa'yı getiriyor         
14:19
Üşengeçliği sayesinde fenomen oldu! Poşeti uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı Üşengeçliği sayesinde fenomen oldu! Poşeti uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı         
13:44
Yerleşim yerlerine yakın olan sazlık alanda yangın çıktı! Panik yaşandı Yerleşim yerlerine yakın olan sazlık alanda yangın çıktı! Panik yaşandı         
13:40
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir         
12:46
Daum, Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyasladı: Emre'nin pro lisansı yok, yorum yapmam Daum, Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyasladı: Emre'nin pro lisansı yok, yorum yapmam         
12:24
Metrobüste Metrobüste "bacak bacak üstüne attın" tartışması! O anlar cep telefonuyla kaydedildi         
11:58
Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı         
11:51
Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:03
Soylu'nun Soylu'nun "Karısının iç çamaşırına saklanan edepsiz" sözlerine Peker'den yanıt geldi         
10:21
Bulundukları yerde uygulanacak! Tarım işçilerine aşı müjdesi Bulundukları yerde uygulanacak! Tarım işçilerine aşı müjdesi         
09:28
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Ayrı dünyaların insanlarıyız" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Doğrudur, öyle bir dünyada işimiz yok         
09:16
Sedat Peker yeni videoda, Sedat Peker yeni videoda, "Darbe için zemin hazırlıyor" iddialarına cevap verdi: Sokağa inin dersem bilin ki kızımın başına silah dayamışlardır         
09:14
Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti         
09:05
Yüzlerce kişinin 2 hafta boyunca aradığı piton, evin tavanından çıktı Yüzlerce kişinin 2 hafta boyunca aradığı piton, evin tavanından çıktı         
07:39
Rol aldığı dizi final yapan Hazar Ergüçlü tatile koştu! İlk işi bikinili fotoğraf paylaşmak oldu Rol aldığı dizi final yapan Hazar Ergüçlü tatile koştu! İlk işi bikinili fotoğraf paylaşmak oldu         
00:17
Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti         
22:43
Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2021 14:24:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vaka sayısının arttığı görülen Tunceli, ölüm oranında ise ülkedeki en düşük il oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement