Vaka sayısının arttığı kentte 67 kişi koronaya yenik düştü - Son Dakika

Vaka sayısının arttığı kentte 67 kişi koronaya yenik düştü

Vaka sayısının arttığı kentte 67 kişi koronaya yenik düştü Son 3 günde vaka sayısının hızla arttığı Batman'da vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uymuyor Her gün 100'den fazla vakanın ortaya çıktığı kentte tedbirlere uyulmadan nişan, düğün ve kına etkinliklerinde vatandaşlar kol...

Vaka sayısının arttığı kentte 67 kişi koronaya yenik düştü

Son 3 günde vaka sayısının hızla arttığı Batman'da vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uymuyor

Her gün 100'den fazla vakanın ortaya çıktığı kentte tedbirlere uyulmadan nişan, düğün ve kına etkinliklerinde vatandaşlar kol kola girerek korona virüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor

BATMAN - Son günlerde vaka sayısının hızla arttığı Batman'da şimdiye kadar 67 kişi korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. 145 kişinin hastanede tedavi altında olduğu kentte, 34 vakanın yoğun bakım servisinde yattığı, 9 hastanın da entübe durumda olduğu öğrenildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan yeni normalleşme süreci Batman'da ters tepti. Kentte vatandaşlar sosyal mesafeye uymadan hareket ederken, yasak olmasına rağmen birçok kişinin maskesiz dolaştığı görüldü. Şimdiye kadar 67 kişinin öldüğü kentte şu anda 145 kişinin hastanede tedavi altında olduğu, 34 vakanın yoğun bakım servisinde yattığı, 9 hastanın da entübe durumda olduğu öğrenildi.

"Son zamanlarda tedbirleri unuttuk"

Vatandaşlardan Mustafa Seven, Batman'da son zamanlarda tedbirlerini unuttuklarını ve buna bağlı olarak da korona virüs sayısının arttığını söyledi. Seven, "Şuanda Batman verilere göre Türkiye'de en çok vaka bulunan yedi İlden bir tanesi. Ne yazık ki buradaki ölüm vakalarına yansıyor. Batman'da ilk vaka 15 Mart tarihinde çıktı. Umreden gelen vatandaşlarımızdan belirlendi. 15 Marttan 15 Temmuza kadar 30 ölüm yaşandı korona virüs kaynaklı fakat 15 Temmuz'dan 24 Temmuz'a kadar 10 günlük süreçte 37 vatandaş daha hayatını kaybetti. Vaka sayıları günlük 100 kişi buda tabloya olumsuz yansıyor. Bölgelere göre vaka sayılarına bakıldığında İstanbul'dan sonra en yüksek vaka sayıları Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görülüyor. 170 vakanın 70 vakası sadece Batman'dan geri kalan 100 vaka ise diğer illerden çıkıyor. Bu ürkütücü bir tablo bunun önüne geçmek için herkesin istisnasız maske takması lazım, mümkün mertebe dışarı çıkmaması lazım, sosyal mesafe kuralına uyması lazım ve hijyeni mutlaka kullanması gerekiyor. Bunlar sağlanmadığı taktirde daha kötü tablo ortaya çıkacaktır. Kent merkezinde özelikle gençler ne yazık ki bu kuralların hiç birine uymuyorlar. Korona virüs vakaların artması en büyük nedenlerden bir tanesi ne yazık ki gençleridir. Yaşlılarımız dışarı çıktıklarında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyuyorlar. Ne yazık ki gençler bu kurallara uymuyor. Son günlerde özelikle düğünlerde bir patlama yaşandı. Sanki korna virüs yokmuş gibi düğünler yapılıyor konvoylar, halaylar çekiliyor. Bunlar doğru değil bu süreçte doğru değil bunlardan kaçınmak lazım tedbirlere uymak lazım" dedi.

Son 3 günde vaka sayısı en çok artan iller arasında

Vatandaşlardan Sefa Işık da, "Korna virüs nedeni ile halkımız dışarıda dolaşıyor. Türkiye'de ilk beşinci sırada yer alıyoruz. Lütfen dışarı çıkmayın, tedbirli olalım. Batman'da insanlar tedbir almıyor. Tedbir alan insanlar azdır. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım" diye konuştu.

Türkiye'nin günlük korona virüs verilerini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilde artan vakalara dikkat çekti. Bakan Koca, son 3 gün vaka sayısı en çok artan illerin Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum olduğunu açıkladı.

Vaka sayısının arttığı kentte 67 kişi koronaya yenik düştü

Koronavirüs, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 03:02

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vaka sayısının arttığı kentte 67 kişi koronaya yenik düştü - Son Dakika
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