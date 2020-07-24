Vaka sayısının arttığı Şanlıurfa'da, tedbirlere uyulmuyor - Son Dakika

Vaka sayısının arttığı Şanlıurfa'da, tedbirlere uyulmuyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs vaka sayısının arttığı kentler arasında gösterdiği Şanlıurfa'da, çok sayıda kişi sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayılıyor.

Vaka sayısının arttığı Şanlıurfa'da, tedbirlere uyulmuyor, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs vaka sayısının arttığı kentler arasında gösterdiği Şanlıurfa'da, çok sayıda kişi sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayılıyor. Kentte son 15 gün içerisinde 1500 ev karantinaya alınırken, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, vatandaşların eski alışkanlıklarını sürdürmeye devam etmeleri nedeniyle sıkıntıları yaşandığını belirterek, "Toplumumuzun kalabalığın olduğu ortamlardan, taziyelerden, düğünlerden, nişanlardan mümkün olduğu kadar uzak durmaları gerekiyor" dedi.

Şanlıurfa'da, koronavirüs tedbirlerine uyulmaması nedeniyle vaka sayısı artmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da vaka sayısında artışın olduğunu belirttiği iller arasında yer alan Şanlıurfa'da, çok sayıda kişi maskesiz dışarı çıkıp, sosyal mesafeye aldırış etmeden günlük yaşamlarına devam ediyor.

Son 15 günlük dönemde 1500 ev için karantina tedbiri uygulanan kentte, polis ekipleri ise sosyal mesafe ve nizami maske kullanımını ihlal edenlere cezai işlem uyguluyor. Kentin simgesi olan tarihi çarşılar ve Kasap Pazarı bölgesinde yoğunluk dikkat çekiyor.'MASKE'YE, SOSYAL MESAFE'YE ALIŞMALIYIZ'Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, salgının başladığı günden itibaren kentte 3 bin adreste karantina uygulandığını söyledi. Son 15 günlük dönemde 1500 adresin karantinaya alındığını dile getiren Erkuş, şöyle konuştu: "Şanlıurfa halkı geniş ailelerden oluşan bir yapıya sahip. Burada insanların geleneksel eski alışkanlıklarını sürdürmeye devam etmeleri nedeniyle hala aynı sıkıntıları yaşamaktayız. Bunun için toplumumuzun kalabalığın olduğu ortamlardan, taziyelerden, düğünlerden, nişanlardan mümkün olduğu kadar uzak durmaları gerekiyor. Bizim en çok korktuğumuz aslında toplu alanlarda virüsün bulaşmasıdır. Onun için sosyal mesafeyi koruyarak, maskemizi takarak ve dezenfeksiyon kurallarına uyarak yaşamı sürdürmeliyiz. Yeni normalleşme döneminde maske, sosyal mesafe ve hijyen hayatımızın artık bir parçasıdır. Bunlara alışmamız gerekiyor. Şanlıurfa halkıyla el ele vererek bu savaşı kazanacağız. Şanlıurfalılar maskelerine dikkat ederek, kalabalık ortamlardan uzak durarak koronavirüs mücadelesinde sağlıkçılarımıza destek olabilirler."'MASKE TAKINCA NEFESİM ÇIKMIYOR'Cadde ve meydanlarda sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayı ihmal eden vatandaşlar da dikkat çekiyor. Maskesini takmak yerine elinde tutmayı tercih eden Celal Bozkaya, nefes alamadığı için maske takmadığını savunarak, "Maske takınca nefesim çıkmıyor" diye kendini savundu. Bazı vatandaşlar ise kentte insanların birbirlerini görünce tokalaşıp, sarılmayı sürdürdüğünü ve bunun da tedbirlere aykırı olduğunu ifade ederek, duyarlılık beklediklerini kaydetti.'BANA BİR ŞEY OLMAZ' DİYORLAR'

Maskesini doğru takmayan Ramazan Türkmen de nefes darlığı yaşadığını ve bunun için burun kısmını açık bıraktığını belirterek, "Öyle yapınca nefes alamıyorum. Kapatmak daha iyidir tabi ama o yüzden tam kapatamıyorum. Sabahtan akşama kadar iş yerinde mecburen tam anlamıyla kapatıyoruz. O yüzden dışarı çıkınca da hava almak için biraz açık bırakıyoruz. İş yerinde çalıştığımız için tüm gelenlere maske takmalarını söylüyoruz. Ancak her biri başka bir cevap veriyor. Hepsi ayrı bir bahane uyduruyor. 'Bana bir şey olmaz' diyorlar. Bir şey olmaz diye bir şey yok. Bu hastalık dünyada binlerce insanın ölümüne neden oldu. Şanlıurfa'da şu anda yayılım hızı yükseliyor. İnşallah tez zamanda bu hastalığı atlarız. Vatandaşlar da önlemini alsın" ifadelerini kullandı.


Fahrettin Koca, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 01:13

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vaka sayısının arttığı Şanlıurfa'da, tedbirlere uyulmuyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz: Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 937 yeni vaka tespit edildi Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt Son Dakika: Tahkim Kurulu, Süper Lig kulüplerinin yabancı sınırına yaptığı itirazları reddetti Juventus, Merih Demiral'a yapılan 30 milyon euroluk teklifi reddetti İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri Beşiktaş ile Caner Erkin'in yolları ayrılıyor Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı Barcelona efsanesi Yaya Toure, İngiltere 4. Lig ekibi Leyton Orient ile idmana çıktı Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı
Pınar Gültekin cinayetinde annenin Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü         
16:29
Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi         
16:29
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım         
16:15
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı 1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı         
16:09
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi         
16:05
Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı         
16:03
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor 3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor         
14:51
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu         
14:18
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı         
13:58
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı         
13:55
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu         
13:47
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı         
13:31
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu         
13:29
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı         
12:43
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu         
12:30
En zor karar! ABD'de koronavirüs hastaları ölüme terk edilecek En zor karar! ABD'de koronavirüs hastaları ölüme terk edilecek         
11:48
Burak Yılmaz'la anlaşan Lille, G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı da transfer etmek istiyor Burak Yılmaz'la anlaşan Lille, G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı da transfer etmek istiyor         
11:48
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti         
11:43
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş         
11:11
Elektrikte Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak         
10:39
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım         
10:36
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı         
10:09
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor         
09:34
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak         
09:33
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor         
09:14
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi         
09:06
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)         
00:57
Trump'ın Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı         
23:09
Polise ateş açan şüphelilerin otomobili takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti Polise ateş açan şüphelilerin otomobili takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti         
22:16
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım         
21:55
Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek         
21:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2020 20:00:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vaka sayısının arttığı Şanlıurfa'da, tedbirlere uyulmuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei