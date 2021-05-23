Son dakika haber | TUNCELİ VAKA SAYISININ ARTTIĞI TEK İL TUNCELİ, ÖLÜM ORANI EN DÜŞÜK KENT - Son Dakika

Son dakika haber | TUNCELİ VAKA SAYISININ ARTTIĞI TEK İL TUNCELİ, ÖLÜM ORANI EN DÜŞÜK KENT

23.05.2021 10:29

Son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanlığı'nın bu haftaki koronavirüs risk haritasında vaka sayısı artan tek il olan Tunceli, aynı zamanda ölüm oranı en düşük olan kent. İl Sağlık Müdürü Opr. Dr.

SAĞLIK Bakanlığı'nın bu haftaki koronavirüs risk haritasında vaka sayısı artan tek il olan Tunceli, aynı zamanda ölüm oranı en düşük olan kent. İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir, vaka sayısı artışının, kapanma sürecinde il dışından gelenlerden kaynaklandığını belirterek, "Vaka sayımız yükselse de, ölüm oranı çok düşük. Ölüm oranında Türkiye'de en düşük kentiz" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan koronavirüs risk haritasında Tunceli, geçen haftaki vaka oranı 100 binde 123,44 olurken, bu hafta ise 124,64 oranıyla Türkiye'de vaka artışının olduğu tek il olarak belirlendi. Vaka sayılarının arttığı tek kent olmasına rağmen Tunceli, ülke genelindeki en düşük ölüm ve yoğun bakım oranına sahip. İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir, vaka sayısının artışının, kapanma sürecinde il dışından gelen kişilerden kaynaklandığını belirterek, "Şubat ayında, vaka sayımız tek haneli rakamlara düşmüştü. Çok az sayıda vaka görülüyordu. Kapanma sürecinden sonra, vaka sayılarımız ciddi oranda arttı. Yaklaşık 100 binde 400'e çıkan vaka sayılarıyla karşılaştık. Vaka sayımızda tam kapanmanın etkisiyle, yüzde 75 oranında bir düşüş gerçekleşmişti. Bu sayı yeterli değil. Tam kapanmanın etkisiyle daha ciddi oranda azalma bekliyorduk. Tam kapanma öncesinde, ilimize gelen misafirlerimiz oldu. Özellikle bazı ilçe ve köylerimize çok sayıda kişi geldi. Gelenlerle vaka sayımız arttı. Yaz aylarında da il dışından gelen kişi sayısı çok artacak. Bu durum, vaka sayımızı ciddi oranda yükseltecektir. Şu anda bir azalma içerisindeyiz, vatandaşlarımızdan çok dikkatli olmalarını istiyoruz. İl dışından gelen kişiler yüzünden vaka sayımız artıyor" dedi.

'ÖLÜM VE YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI EN DÜŞÜK OLAN İLİZ'

83 bin nüfuslu kentin yaklaşık yarısı aşı olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Nüfusun yaklaşık yarısını aşılamış bulunmaktayız. Tek doz 40 bin aşı yaptık. Aşıdan kaynaklı ölüm ve yoğun bakım oranımız çok düşük. Önceki dönemlerde, ölüm ve yoğun bakım oranı çok yüksekti. Bu kötü durumu bu sefer görmedik. Vaka sayımız yükselse de, ölüm oranı çok düşük. Ölüm oranında Türkiye'de en düşük kentiz. Vatandaşlarımızın bu kısıtlama sürecinde, evlerinde sıkıldığını biliyoruz. Onların bunaldıklarını tahmin edebiliyoruz. Ancak yaz aylarında rahat gezmek istiyorsak, Tunceli'nin doğal güzelliklerinden faydalanmak istiyorsak, kurallara aşı oranımız tam yükselene kadar riayet edersek, çok iyi olacak" diye konuştu.

Son dakika haber | TUNCELİ VAKA SAYISININ ARTTIĞI TEK İL TUNCELİ, ÖLÜM ORANI EN DÜŞÜK KENT
Son dakika haber | TUNCELİ VAKA SAYISININ ARTTIĞI TEK İL TUNCELİ, ÖLÜM ORANI EN DÜŞÜK KENT
Son dakika haber | TUNCELİ VAKA SAYISININ ARTTIĞI TEK İL TUNCELİ, ÖLÜM ORANI EN DÜŞÜK KENT
Son dakika haber | TUNCELİ VAKA SAYISININ ARTTIĞI TEK İL TUNCELİ, ÖLÜM ORANI EN DÜŞÜK KENT
Son dakika haber | TUNCELİ VAKA SAYISININ ARTTIĞI TEK İL TUNCELİ, ÖLÜM ORANI EN DÜŞÜK KENT
Son dakika haber | TUNCELİ VAKA SAYISININ ARTTIĞI TEK İL TUNCELİ, ÖLÜM ORANI EN DÜŞÜK KENT
Son dakika haber | TUNCELİ VAKA SAYISININ ARTTIĞI TEK İL TUNCELİ, ÖLÜM ORANI EN DÜŞÜK KENT
Son dakika haber | TUNCELİ VAKA SAYISININ ARTTIĞI TEK İL TUNCELİ, ÖLÜM ORANI EN DÜŞÜK KENT
Son dakika haber | TUNCELİ VAKA SAYISININ ARTTIĞI TEK İL TUNCELİ, ÖLÜM ORANI EN DÜŞÜK KENT
Son dakika haber | TUNCELİ VAKA SAYISININ ARTTIĞI TEK İL TUNCELİ, ÖLÜM ORANI EN DÜŞÜK KENT
Son dakika haber | TUNCELİ VAKA SAYISININ ARTTIĞI TEK İL TUNCELİ, ÖLÜM ORANI EN DÜŞÜK KENT
Son dakika haber | TUNCELİ VAKA SAYISININ ARTTIĞI TEK İL TUNCELİ, ÖLÜM ORANI EN DÜŞÜK KENT
Son dakika haber | TUNCELİ VAKA SAYISININ ARTTIĞI TEK İL TUNCELİ, ÖLÜM ORANI EN DÜŞÜK KENT
Son dakika haber | TUNCELİ VAKA SAYISININ ARTTIĞI TEK İL TUNCELİ, ÖLÜM ORANI EN DÜŞÜK KENT
Son dakika haber | TUNCELİ VAKA SAYISININ ARTTIĞI TEK İL TUNCELİ, ÖLÜM ORANI EN DÜŞÜK KENT
Son dakika haber | TUNCELİ VAKA SAYISININ ARTTIĞI TEK İL TUNCELİ, ÖLÜM ORANI EN DÜŞÜK KENT
Son dakika haber | TUNCELİ VAKA SAYISININ ARTTIĞI TEK İL TUNCELİ, ÖLÜM ORANI EN DÜŞÜK KENT

Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürü, Tunceli, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | TUNCELİ VAKA SAYISININ ARTTIĞI TEK İL TUNCELİ, ÖLÜM ORANI EN DÜŞÜK KENT - Son Dakika


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