Vaka sayısının 'pik' yaptığı Adana'da endişelendiren görüntüler - Son Dakika

Vaka sayısının 'pik' yaptığı Adana'da endişelendiren görüntüler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam açıkladığı, vaka sayısının 'pik' yaptığı iller arasındaki Adana'da vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaması dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam açıkladığı, vaka sayısının 'pik' yaptığı iller arasındaki Adana'da vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaması dikkat çekti.

Son dakika: Sakarya'da Hendek'in ardından Taşkısığı bölgesinde patlama: 6 yaralı
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı yaptık ama şartlar elverişli olursa okulları 31 Ağustos'ta açarız
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi

Bakan Koca, dün akşam Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada en yüksek korona virüs vaka sayılarını yeni gören iller içinde Adana'yı sayarak "Vaka artışlarının tedbirlerin gücüyle azalacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın bu açıklamaları yapmasının ardından kentin en işlek yerleri olan Çakmak Caddesi, 5 Ocak Meydanı ve İnönü Parkı'nda vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaması dikkat çekti.

Bazı vatandaşlar maskesini takıp kurallara kısmen uyarken, çoğu vatandaş ise maskesini ya çenesinin altına indirerek ya da hiç takmayarak geziyor. Bu görüntüler virüsün yayılma hızının neden arttığını gözler önüne sererken endişe uyandırdı.

Çakmak Caddesi esnafından Yusuf Saraç, "Burada insanlar maskelerini çoğunlukla takmıyorlar. Tedbirlere uyulmuyor. Eğer bu şekilde devam edilirse daha sıkı tedbirler, yasaklar gelecektir" diye konuştu.

Maskesini takmadan işe giden Davut Altunkaynak ise, "Maskemi evde unuttum yoksa kurallara uyuyorum. İnsanlar maskelerini takmalı. Tedbirlere uymalıyız. Dün bakanın açıklamalarını ben de gördüm" ifadelerini kullandı.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)

Fahrettin Koca, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vaka sayısının 'pik' yaptığı Adana'da endişelendiren görüntüler - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu 00:16 Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon 21:49 Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı 20:26 Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi 20:08 Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor 19:52 "Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 19:29 İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti 18:46 Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım 18:41 Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü 17:00 Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız 16:53 Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi 16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:56 Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Fatih Terim, Feghouli'nin takımda kalması yönünde yönetime rapor sundu
12:37
Son dakika: Sakarya'da Hendek'in ardından Taşkısığı bölgesinde patlama: 2 askerimiz şehit düştü
11:52
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı yaptık ama şartlar elverişli olursa okulları 31 Ağustos'ta açarız
11:25
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
11:09
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
10:41
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
10:30
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
09:26
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
08:20
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
07:54
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
07:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 12:43:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vaka sayısının 'pik' yaptığı Adana'da endişelendiren görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]