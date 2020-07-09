Vaka sayısının 'pik' yaptığı Adana'da endişelendiren görüntüler - Son Dakika

Vaka sayısının 'pik' yaptığı Adana'da endişelendiren görüntüler

Vaka sayısının 'pik' yaptığı Adana'da endişelendiren görüntüler Bakan Koca'nın bu açıklamasının ardından kentin en işlek yerlerinde vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaması dikkat çekti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam açıkladığı, vaka sayısının 'pik' yaptığı...

Vaka sayısının 'pik' yaptığı Adana'da endişelendiren görüntüler

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Bakan Koca'nın bu açıklamasının ardından kentin en işlek yerlerinde vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaması dikkat çekti

ADANA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam açıkladığı, vaka sayısının 'pik' yaptığı iller arasındaki Adana'da vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaması dikkat çekti.

Bakan Koca, dün akşam Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada en yüksek korona virüs vaka sayılarını yeni gören iller içinde Adana'yı sayarak "Vaka artışlarının tedbirlerin gücüyle azalacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın bu açıklamaları yapmasının ardından kentin en işlek yerleri olan Çakmak Caddesi, 5 Ocak Meydanı ve İnönü Parkı'nda vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaması dikkat çekti.

Bazı vatandaşlar maskesini takıp kurallara kısmen uyarken, çoğu vatandaş ise maskesini ya çenesinin altına indirerek ya da hiç takmayarak geziyor. Bu görüntüler virüsün yayılma hızının neden arttığını gözler önüne sererken endişe uyandırdı.

Çakmak Caddesi esnafından Yusuf Saraç, "Burada insanlar maskelerini çoğunlukla takmıyorlar. Tedbirlere uyulmuyor. Eğer bu şekilde devam edilirse daha sıkı tedbirler, yasaklar gelecektir" diye konuştu.

Maskesini takmadan işe giden Davut Altunkaynak ise, "Maskemi evde unuttum yoksa kurallara uyuyorum. İnsanlar maskelerini takmalı. Tedbirlere uymalıyız. Dün bakanın açıklamalarını ben de gördüm" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca, Adana, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Vaka sayısının 'pik' yaptığı Adana'da endişelendiren görüntüler - Son Dakika
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