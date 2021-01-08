Vaka sayısının yüzde 80 düştüğü Bingöl'de, 10 ayda 5 Milyon 500 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

Vaka sayısının yüzde 80 düştüğü Bingöl'de, 10 ayda 5 Milyon 500 bin TL ceza kesildi

08.01.2021 09:45
Vaka sayısının yüzde 80 düştüğü Bingöl'de, 10 ayda 5 Milyon 500 bin TL ceza kesildi, System.String[]

Vaka sayısının yüzde 80'e yakın düştüğü Bingöl'de 10 ay içerisinde Covid-19 nedeniyle alınan maske, sokağa çıkma ve diğer tedbirlere uymayan 3 bin 650 kişiye 5 milyon 500 bin TL cezai işlem uygulandı.

Vaka sayısının yüzde 80'e yakın düştüğü Bingöl'de 10 ay içerisinde Covid-19 nedeniyle alınan maske, sokağa çıkma ve diğer tedbirlere uymayan 3 bin 650 kişiye 5 milyon 500 bin TL cezai işlem uygulandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin uygulanmasının denetimi valilik koordinesinde jandarma ve emniyet birimleri tarafından sürdürülüyor. Bu tedbirler kapsamında İl Hıfzıssıhha kurul kararlarına uymayanlara yönelik alınan karar gereği para cezası kesiliyor. Mart ayından itibaren 10 ayda kent genelinde 3 bin 650 kişiye pandemi tedbirlerini ihlalden 5 milyon liradan fazla cezai işlem uygulandı. Denetimlerin devam aralıksız sürdüğünü ve vakaların alınan tedbir kararları ile yüzde 80'e yakın düştüğünü aktaran Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Covid-19 tedbirlerine uymayanlara kesilen ceza miktarlarını da açıkladı.

Vali Yardımcısı Kaya, "11 Mart 2020 tarihinden, ilk vakanın görülmesinden başlayarak daha sonra 21 Mart'ta da İçişleri Bakanlığı'mızın genelgesi ve diğer bakanlıklarımızın genelgesi doğrultusunda Covid-19 ile mücadele ilimizde de başladı. Bu kapsamda, ilimizde STK'larla, belediyelerimiz, kaymakamlıklarımızla, kurum amirliklerimiz hep beraber koordineli bir şekilde bu pandemi sürecinde virüsle mücadeleyi yürüttük. Valimiz talimatları doğrultusunda Hıfzıssıhha kurul kararları alarak toplum sağlığını korumaya çalıştık" dedi.

"Vaka sayılarımızda oldukça düşüş oldu"

Yazılan cezalarla ilgili bilgiler de veren Kaya, "Bu kapsamda maske takmama, sokakta iki kişiden fazla gezmeme gibi uygulamalar getirdik. Maske takmama cezası olarak şimdiye kadar bin 128 kişiye 1 milyon 15 bin TL ceza kesimi yapıldı. Bunun dışında yine Hıfzıssıhha kurul kararlarına uyulmaması nedeniyle de 2 bin 522 kişiye 4 milyon 458 bin TL'ye yakın ceza kesilmiş oldu. Bu da toplamda 5 milyon 500 bine yakın ilimiz genelinde Covid-19 tedbirlerine uyulmamasından dolayı cezalar kesildi. 30 Kasım'dan itibaren uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kurallara uymayan 410 vatandaşımıza 1 milyon 297 bine yakın ceza kesildi. Tabi bizler bu cezaları hiç kesmek istemiyoruz. İnsanlarımızın kurallara uymasını bekliyoruz. Bunun nedeni de insanlarımızın kendi sağlığı için toplum sağlığı için. İnşallah bize yardımcı olmaya devam edeceklerdir diye düşünüyoruz. Aldığımız tedbirlerle vaka sayılarımıza oldukça düşüş olduğunu görebiliyoruz. Şuan da gerçekten çok düşük bir seviyede seyrediyoruz. Tabi ki hedefimiz bunu sıfırlamak. İnşallah geçtiğimiz Nisan aylarında hiç vaka görülmemişti, yine bunu yapmaya çalışacağız." - BİNGÖL

Vaka sayısının yüzde 80 düştüğü Bingöl'de, 10 ayda 5 Milyon 500 bin TL ceza kesildi
Vaka sayısının yüzde 80 düştüğü Bingöl'de, 10 ayda 5 Milyon 500 bin TL ceza kesildi
Vaka sayısının yüzde 80 düştüğü Bingöl'de, 10 ayda 5 Milyon 500 bin TL ceza kesildi

Koronavirüs, Türk Lirası, Jandarma, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vaka sayısının yüzde 80 düştüğü Bingöl'de, 10 ayda 5 Milyon 500 bin TL ceza kesildi - Son Dakika


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