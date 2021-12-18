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Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Edirne ilk sırada - Son Dakika

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Edirne ilk sırada

18.12.2021 18:19
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Edirne ilk sırada

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları arttı.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Aralık illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Edirne ilk sırada Tekirdağ üçüncü, Kırklareli altıncı sırada yer aldı.

Buna göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 278,59'a iken söz konusu tarihlerde 311,95'e yükseldi.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de temmuz ortalarında artış görüldü.

Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz-6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösteriyor. Zaman zaman yükselen zaman zaman düşen vaka sayıları son verilere göre yükseliş yönlü oldu.

Kırklareli ve Tekirdağ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'de vakalar son verilere göre yükseldi.

Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı Kırklareli'nde 456,13 iken son verilerde 467,74 olarak açıklandı.

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 336,43 iken 358,63'e yükseldi.

Trakya'da son aylardaki vaka sayısı değişimi şöyle:

25 Eylül - 1 Ekim2 - 8 Ekim9-15 Ekim

16-22 Ekim30 Ekim-5 Kasım6 - 12 Kasım13-19 Kasım20-26 Kasım27 Kasım - 3 Aralık4 - 10 Aralık
Edirne171,18162,59137,58178,04198,64178,64159,16212,13278,59311,95
Kırklareli200,70188,26215,07212,59272,85325,93308,51379,83456,13467,74
Tekirdağ141,06156,42190,65219,69281,85313,95262,61288,1336,43358,63

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Edirne ilk sırada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Edirne ilk sırada - Son Dakika
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