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Vaka yoğunluğunun en çok arttığı illerden Çorum'da "hatırlatma aşısı" uyarısı - Son Dakika

Vaka yoğunluğunun en çok arttığı illerden Çorum'da "hatırlatma aşısı" uyarısı

14.02.2022 12:42
Vaka yoğunluğunun en çok arttığı illerden Çorum'da "hatırlatma aşısı" uyarısı

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ahmet Barış, son aşısı üzerinden 3 ay geçen vatandaşlara hatırlatma aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ahmet Barış, son aşısı üzerinden 3 ay geçen vatandaşlara hatırlatma aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Barış, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının 29 Ocak-4 Şubat verilerine göre, her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının bir önceki haftaya göre en çok Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana'da artış gösterdiğini hatırlattı.

Salgınla mücadelede en etkili silahın aşı olduğuna dikkati çeken Barış, vatandaşların il genelindeki hastane, aile hekimlikleri ve toplum sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırabileceklerini hatırlattı.

Barış, "Salgından korunmak, yayılmasını önlemek için mutlaka Kovid-19 aşısı yaptırmamız gerekiyor. Son aşısının üzerinden 3 ay geçen herkes sağlık birimlerimizde hatırlatma aşısını yaptırmalı. Maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat edip, aşımızı yaptırarak salgından korunabiliriz." ifadesinde bulundu.

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İl Sağlık Müdürlüğü, Ahmet Barış, Adana, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vaka yoğunluğunun en çok arttığı illerden Çorum'da 'hatırlatma aşısı' uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vaka yoğunluğunun en çok arttığı illerden Çorum'da "hatırlatma aşısı" uyarısı - Son Dakika
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