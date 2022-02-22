Vaka yoğunluğunun en çok arttığı illerden Çorum'da "aşı" uyarısı - Son Dakika
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Vaka yoğunluğunun en çok arttığı illerden Çorum'da "aşı" uyarısı

22.02.2022 14:20
Vaka yoğunluğunun en çok arttığı illerden Çorum'da "aşı" uyarısı

Çorum İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, kentteki Kovid-19 vaka sayılarındaki artışı dikkatle takip ettiklerini belirterek, artışın önüne geçebilmek için herkesin aşı yaptırması gerektiğini söyledi.

Çorum İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, kentteki Kovid-19 vaka sayılarındaki artışı dikkatle takip ettiklerini belirterek, artışın önüne geçebilmek için herkesin aşı yaptırması gerektiğini söyledi.

Sobacı, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının 5-11 Şubat verilerine göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısının bir önceki haftaya göre en çok Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri ve Samsun'da artış gösterdiğini hatırlattı.

Çorum'un iki haftadır en çok vaka artış oranı kaydedilen iller arasında bulunduğuna dikkati çeken Sobacı, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında rehavete kapılmaması gerektiğini vurguladı.

Artan vaka sayılarının salgın tehlikesinin henüz geçmediğinin en büyük göstergesi olduğunun altını çizen Sobacı, "Bakanlığımızın açıkladığı verilere göre ilimizde vaka artışının önümüzdeki hafta da süreceğini tahmin ediyoruz. İlimiz açısından tehlike hala geçmiş değil, tedbirlere hala dikkat etmemiz gerekiyor. Kurallarda değişiklik yok, maske, mesafe ve hijyen konusunda dikkatli olmalıyız." dedi.

Sobacı, Çorum'un yüzde 84,7 aşılama oranı ile yüzde 84,9 olan Türkiye aşı ortalamasına yakın iller arasında bulunduğunu dile getirdi.

Vatandaşların diledikleri sağlık kuruluşuna giderek Kovid-19 aşılarını yaptırabileceklerini anlatan Sobacı, aşısını yaptıran kişilerin de maske ve sosyal mesafe kurallarını ihmal etmemesi gerektiğini kaydetti.

Testlerin pozitif çıkma oranının salgın sürecinin en yüksek seviyesine ulaştığını aktaran Sobacı, "Aşılamanın yanı sıra ilimizde test-vaka oranları salgının başladığı günden bugüne kadar en yüksek orana ulaştı. Test veren vatandaşlarımızın yüzde 40'ı pozitif çıkıyor. Rakamlar dikkatli davranmamız gerektiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

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İl Sağlık Müdürü, Samsun, Çorum, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vaka yoğunluğunun en çok arttığı illerden Çorum'da 'aşı' uyarısı - Son Dakika


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