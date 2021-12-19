Vakadan dönen ambulans kaza yaptı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansla otomobil çarpıştı. Kazada hafif şekilde yaralanan 2 kişi ve ambulans içinde bulunan hasta sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 22.45 sıralarında Belen Yeni Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan Ümit K.'nın kullandığı 67 DE 112 plakalı ambulansla Belen Sanayi Kavşağından dönüş alan Ayhan T.'nin kullandığı 67 AY 474 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile otomobil içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ve ambulans içinde bulunan hasta, kazaya karışan ambulansta görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen başka bir ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafiğe kapanan yol, aracın yoldan çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.