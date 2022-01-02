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Vakalar 35 binin üzerine çıktı, öğrenciler sosyal medya üzerinden isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin - Son Dakika

Vakalar 35 binin üzerine çıktı, öğrenciler sosyal medya üzerinden isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin

02.01.2022 13:46
Vakalar 35 binin üzerine çıktı, öğrenciler sosyal medya üzerinden isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin

Türkiye'de Omicron varyantının da yayılmasıyla birlikte son 24 saatte 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi. Son günlerde patlayan vaka sayıları özellikle öğrencileri tedirgin ederken, sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya ile yüz yüze eğitime ara verilmesi çağrısı yapıldı. Binlerce öğrenci yarın yapılacak olan Kabine Toplantısı'ndan kendilerini rahatlatacak bir kararın çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Dünyanın yeni kabusu Omicron varyantı Türkiye'de de ağırlığını hissettirmeye başladı. Son 24 saatte 36 bin 731 yeni vaka tespit edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar durumun her geçen gün daha da kötüye gideceğine işaret etti.

BAKAN KOCA: SALGININ İLK AYLARINDAKİ CİDDİYETİMİZE DÖNMEK ZORUNDAYIZ

"10 gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor" diyen Bakan Koca, Omicron'un tümüyle baskın karakter kazanmasının beklendiğini belirtti. Sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Koca, son günlerde alınan tedbirlerin vatandaşlar tarafından uygulanmadığına işaret edip "Maske. Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Maske, gelişigüzel takılmak yerine, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir" uyarısında bulundu.

VAKA SAYILARI PATLADI, BİNLERCE ÖĞRENCİ TEDİRGİN

Son günlerde iyiden iyiye artan ve 35 binin de üzerine çıkan vaka sayıları özellikle okula devam zorunluluğu olan öğrencileri tedirgin ederken, sosyal medya üzerinden bir kampanya başlatan çok sayıda kişi yüz yüze eğitime ara verilmesi çağrısında bulundu.

TWITTER'DA KISA SÜREDE TT OLDU

Twitter'da "#OmicronVarsaÖğrencilerYok" etiketi altında binlerce yorum yapan öğrenciler, yarın yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde masadaki konulardan biri olan koronavirüsle mücadele ilgili kendilerini rahatlatacak bir karar beklediklerine vurgu yaptı.

İşte sosyal medyayı ayağa kaldıran o paylaşımlardan bazıları;

Vakalar 35 binin üzerine çıktı, öğrenciler sosyal medya üzerinden isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin
Vakalar 35 binin üzerine çıktı, öğrenciler sosyal medya üzerinden isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin
Vakalar 35 binin üzerine çıktı, öğrenciler sosyal medya üzerinden isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin
Vakalar 35 binin üzerine çıktı, öğrenciler sosyal medya üzerinden isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fahrettin Koca, Corona virüs, Koronavirüs, Omicron, Korona, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vakalar 35 binin üzerine çıktı, öğrenciler sosyal medya üzerinden isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vakalar 35 binin üzerine çıktı, öğrenciler sosyal medya üzerinden isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin - Son Dakika
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