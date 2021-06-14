Vakalar 5 bine düştü, Bakan Koca gece yarısı tweet attı! Tam açılma mesajı gibi sözler - Son Dakika

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları, uzun sürenin ardından 5 bin seviyelerine indi. 13 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 454'ü semptomatik olmak üzere 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 330 bin 447'ye yükseldi. Vefat sayısı 53 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise 4 bin 194 oldu. Salgınla ilgili olumlu gelişmelerin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgının seyriyle ilgili umutlandıran açıklamalar yaptı.

"SALGIN İYİCE GERİLEDİ"

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 13 Haziran koronavirüs tablosunu değerlendirdi. Bakan Koca paylaşımında, "Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5 bin 12. Bir kez daha gördük; zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞILAMA YAPILAN 10. ÜLKE

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ilk aşının yapıldığı 13 Ocak 2021 tarihinden beri Türkiye'de 33 milyondan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı. Son veriler itibariyle en az 1 doz aşı yaptıranların sayısı 20 milyonu aştı. Türkiye'de birinci doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyon 16 bin 614 oldu. Diğer yandan Türkiye, dünyada en çok aşı yapan 10. ülke konumunda bulunuyor.