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Vakalar 54 bini aştı, hastane önünde sonu görünmeyen kuyruk oluştu - Son Dakika

Vakalar 54 bini aştı, hastane önünde sonu görünmeyen kuyruk oluştu

05.01.2022 10:56

Dünyada 5 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs yeni varyantlar üzerinden tehlike saçmaya devam ediyor. Türkiye'de günlük vaka sayıları 54 bin seviyelerinin de üzerine çıkarken, hastanelerde de ciddi bir yoğunluk oluştuğu görülüyor. İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi'nde koronavirüs testi yaptırmak için sıraya giren vatandaşların oluşturduğu kalabalık salgında gelinen vahim noktayı gözler önüne serdi.

Dünya üzerinde yaklaşık 5,5 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs, şu sıralar Omicron varyantı üzerinden korku salmaya devam ediyor. Türkiye'deki yeni vakaların yüzde 10'undan fazlasını oluşturan Omicron varyantı etkisini her geçen gün iyiden iyiye hissettirmeye başlarken, ülkemizdeki vaka sayıları da 54 binin üzerine çıktı.

Görüntü İstanbul'dan! Vakalar 54 bini aştı, hastane önünde sonu görünmeyen kuyruk oluştu

ARAYA YILBAŞI DA GİRDİ VAKALAR PATLADI

Araya giren yılbaşı nedeniyle vatandaşların sosyalleşmesi ve korona tedbirlerini hiçe sayması sebebiyle vaka sayılarında ciddi bir tırmanış yaşanırken, yaşanan patlamanın vahameti hastanelerden gelen görüntülerle de gözler önüne serildi.

Görüntü İstanbul'dan! Vakalar 54 bini aştı, hastane önünde sonu görünmeyen kuyruk oluştu

İSTANBUL ÜSKÜDAR'DA HASTANE ÖNÜNDE SONU GÖRÜNMEYEN KUYRUK

Haberler.com muhabirinin İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi'nden aktardığı görüntülerde koronavirüs testi yaptırmak için sıraya giren onlarca vatandaşın oluşturduğu uzun kuyruk yer aldı. Videoda havaların da soğumasıyla birlikte hastalığın belirtilerini taşıdığını düşünen, yakınları koronaya yakalandığı için test yaptırmak üzere soluğu hastanede alan vatandaşların sonu görünmeyen sıra kuyruğu görülüyor.

Görüntü İstanbul'dan! Vakalar 54 bini aştı, hastane önünde sonu görünmeyen kuyruk oluştu

BENZER BİR GÖRÜNTÜ DE EDİRNE'DEN

İstanbul'dan sonra benzer görüntüler Edirne'den de geldi. Binlerce kişi koronavirüs testi yaptırmak için hastanelere akın ederken, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi önünde oluşan kuyruk kameralara yansıdı. Kentte yeniden tırmanışa geçen salgında, test yaptıran kişilerin çoğunluğunun gençlerden oluştuğu ve hafta sonu test yaptıran kişilerin sayısının bin 500'den fazla olduğu öğrenildi.

Görüntü İstanbul'dan! Vakalar 54 bini aştı, hastane önünde sonu görünmeyen kuyruk oluştu

"YAKIN ZAMANDA VAKA ARTIŞI KAÇINILMAZ"

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, yeni Omicron varyantının bulaş hızının daha yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Son varyant Omicron tüm varyantlar içerisinde en fazla bulaşma potansiyeline sahip ve 4-6 kat daha fazla bulaş söz konusu. Yakın zamanda vaka sayılarında artışın ortaya çıkması kaçınılmaz" açıklamasında bulundu.

Görüntü İstanbul'dan! Vakalar 54 bini aştı, hastane önünde sonu görünmeyen kuyruk oluştu

BAKAN KOCA UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka sayılarına dikkati çekerek sosyal medya hesaplarından uyarılarda bulundu. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ne yapmalıyız? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız."

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Devlet Hastanesi, İstanbul, Omicron, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vakalar 54 bini aştı, hastane önünde sonu görünmeyen kuyruk oluştu - Son Dakika


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