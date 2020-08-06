Vakalar artarken Taksim'de maske yine unutuldu - Son Dakika

Korona virüs salgınında günlük vaka sayıları artış göstermesine rağmen İstanbul Taksim'de bazı vatandaşlar yasak dinlemeyerek maskesiz dolaştı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vak'a sayısı yeniden binin üzerine çıktı. Kurban Bayramı'nın ardından vak'alar artmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralının üzerinde durmasına karşın, Taksim Meydanı'nda bazı vatandaşlar maskesiz dolaşırken, bazılarının da maskeyi uygun şekilde takmadığı görüldü. Öte yandan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri ise Taksim İstiklal Caddesi üzerinde vatandaşları uyardı.

(İHA)