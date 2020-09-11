Vakalar arttı, 1 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Vakalar arttı, 1 köy karantinaya alındı
Çankırı'nın Orta ilçesinde bir köy korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Çankırı'nın Orta ilçesinde bir köy korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
İlçeye bağlı Elmalık köyünde son günlerde korona virüs vakalarında yaşanan artış sonrasında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina kararı verildi. Yapılan açıklamada, "İlçemize bağlı Elmalık köyünde korona virüs (Covid-19) pozitif vakaların yoğunlaşması nedeniyle halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 11.09.2020 saat 17: 00'dan itibaren Akçaören Mahallesi hariç olmak üzere Elmalık köyünde karantina uygulamasına başlanmasına ve Kurul tarafından yapılacak ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına devam edilerek istisnai durumlar haricinde köye giriş ve çıkışların kapatılmasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alınarak uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇANKIRI
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