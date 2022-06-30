Vakalar arttı, koronavirüs aşıları için yeni doz tartışması başladı

Koronavirüs salgını halen etkisini yitirmemiş olsa da hem ülkemizde hem de dünyada tüm tedbirler kalktı. Buna karşın Covid-19 vakaları artış göstermeye devam ediyor. Bu anlamda Amerikan Federal İlaç ve Gıda Dairesi FDA, Moderna ve BioNTech/Prifizer koronavirüs aşıları için güncelleme istedi.

ABD'den koronavirüs aşıları için ek doz isteği

Koronavirüs salgını aşılar sayesinde etkisini yitirmiş olsa da tüm dünyada aşılamanın yetersiz olması, halen hastalığın yayılmasına neden oluyor. ABD'de ise FDA, Prfizer ve Moderna gibi ilaç firmalarından ülkede kullanılan iki koronavirüs aşısı için güncelleme yapmasını istedi.

Buna göre mevcut Covid-19 aşıları Omnicron varyantı BA.1'i hedefleyecek yapıda. Ancak ABD'de ve dünyanın birçok yerinde Omnicron BA.4 ve BA.5 varyantları etkin durumda. FDA, BioNTech/Prfizer ve Moderna aşılarının bu versiyonlar için güncellemesini istedi.

https://shiftdelete.net/tua-sierra-space-esen-sistem

BioNTech ve Moderna ise koronavirüs aşılarının Omnicron BA.1 versiyonu içinyüksek bağışıklık sağladığına ilişkin verileri de yayınladı. Bu anlamda iki firma daha önce Omnicron BA.1 varyantı için aşıyı güçlendirmiş ve ek doz üretimi yaptı. FDA'da aşıların temelini oluşturan Spike proteinlerinin bu versiyonlara uyum sağlayacak şekilde yeniden üretilmesini tavsiye etti. Yine burada firmalar yeni bir doz yerine çok ek bir doz hastalığın önüne geçmeye çalışacak.

Şu an için ABD'de vakaların yüzde 52'lik kısmı BA.4 ve BA.5 varyantından kaynaklı. Gelecek haftadan itibaren ise bu rakamın katlanarak artması bekleniyor.

Aşı firmalarının bu yeni versiyonlara karşı yeni güçlendirilmiş aşıları ise ne zaman hazır hale getireceği belirsiz. FDA ise sonbaharda aşıların yeni versiyonlarının hazır olması gerektiği görüşünde.

Türkiye'de ise haftalık koronavirüs tablosunda vaka sayısı 26 bine kadar çıktı. Geçen hafta ise bu rakam 10 bin civarındaydı. DSÖ ise bir çok ülkede artan vaka sayıları sonrası pandeminin henüz bitmediğini açıkladı.

Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı, hangi varyantın etkili olduğuna dair verileri paylaşmıyor. Ancak tahminler Türkiye'de de Omnicron BA.4 ve BA.5 varyantının artmaya başladığı yönünde. Bu hafta ikiye katlayan koronavirüs vaka sayıları sonrası Türkiye'de ve dünyada tedbirlerin yeniden gelip gelmeyeceği ise merak konusu. Bu anlamda tedbirler geri gelmese bile koronavirüs aşıları için yeni bir ek doz uygulaması ile karşı karşıya kalabiliriz.