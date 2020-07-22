Vakalar arttı, müdürlük uyardı: Tehlike büyüyor, tedbirini al Rize'm - Son Dakika

Vakalar arttı, müdürlük uyardı: Tehlike büyüyor, tedbirini al Rize'm

RİZE'de, koronavirüs vaka sayıları yeniden 100'ün üzerine çıktı.

Vakalar arttı, müdürlük uyardı: Tehlike büyüyor, tedbirini al Rize'm, System.String[]

RİZE'de, koronavirüs vaka sayıları yeniden 100'ün üzerine çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü "Tehlike büyüyor, tedbirini al Rize'm" diyerek uyarılarda bulundu.

Rize'de koronavirüse karşı alınan önlemlere uyulması ile vaka sayıları azalmıştı. Ancak son günlerde düğün ve yaş günü kutlamalarında tedbirlere uyulmaması ile vaka sayıları yeniden arttı. Kent merkezi ile Çayeli ve Kalkandere ilçeleri, en çok vaka görülen yerler oldu. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle testi pozitif çıkan ve klinik hiçbir şikayeti olmayanlar, boş olan öğrenci yurtlarında gözlem altında tutuluyor.

'TEHLİKE BÜYÜYOR, TEDBİRİNİ AL RİZE'M'İl Sağlık Müdürlüğü "Tehlike büyüyor, tedbirini al Rize'm" diyerek uyarılarda bulundu. Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bir ay içerisinde kentte vaka sayılarında artış gözlenmeye başlandığı belirtildi. Açıklamada, "Bu artış özellikle de son bir hafta içerisinde tırmanışa geçmiştir. Şu an için ne yazık ki aktif pozitif vaka sayımız 100'ün üzerindedir. Hatta bu amaçla testi pozitif olup, klinik anlamda hiçbir şikayeti, belirtisi olmayan ancak bulaştırıcılığı mevcut hastaları takip edebilmek için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bitişiğindeki öğrenci yurdumuzu da devreye soktuk. Amacımız artan vaka sayıları ile son günlerde zorlanan hastane kapasitemizi rahatlatmak, böylece bir yandan hastanelerde yer yokluğu yüzünden hastaları evine göndermeyip, olası bulaşın önüne geçmek, bir yandan da semptomları olmasa da pozitif olan bu hastaların tedavi süreçlerini kontrolümüz altında gerçekleştirmektir" denildi.  'VURDUMDUYMAZ TAVIR TAKINILMIŞ'Tüm uyarılara rağmen hala yaş günü kutlamaları, düğün ve cenazeler gibi organizasyonlar ile mekanlarda maske ve mesafe gibi kuralların hiçe sayıldığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kurallar bizim iyiliğimize değilmişçesine vurdumduymaz bir tavır takınılmıştır. Gerekli cezaların yazılıyor olması da tedbirlerin ihlalinde birçok yerde yeterince caydırıcı olamamıştır. Keza herkesin başına her ortamda jandarma, polis bulundurmakta mümkün ve gerekli de değildir. Görüldü ki; çay ocağı, kafe ve restoran gibi mekanlarda mesafeli oturmak bir yana neredeyse omuz omuza, sanki salgın yokmuş gibi bir arada maskesiz, tedbirsiz bulunulmuştur. Elbette ki bu sorumsuz davranışlar virüs için bir fırsata dönüşmüş ve virüs farkında olmadan hızla yayılmıştır. Daha da üzüntü verici olan ise sırf zaman geçirmek, kafa dinlemek gibi keyfi sebeplerle kontrolsüz bir arada bulunan bu insanların virüsü kaptıklarından dahi haberleri olmadan hastalığı çevrelerindeki yaşlılara bulaştırmalarıdır. İlimize ait vakaları analiz ettiğimizde yaş grubunun oldukça düştüğünü, virüs taşıdığının farkında bile olmayan, halen olayın ciddiyetinden uzak gençlerin virüsü evdeki büyüklerine bulaştırdığını görüyoruz."'KURALA UYMAYAN TOPLULUKTA BULUNMAYIN'Açıklamada, özellikle gençlerin dikkatli olması gerektiği belirtilerek, "Özetle son günlerde virüs hızla bulaşmaktadır. Artık işin şakası, asla hafife alınacak tarafı yoktur. İller arası hareketliliğin maksimuma çıkması, yaklaşan Kurban Bayramı, havaların ısınması, nişan ve düğün mevsimi, artan turizm faaliyetleri, çay sezonunun içerisinde bulunmamız gibi sebeplerden dolayı kişisel temas ve riskimiz çok artmıştır. İvedilikle herkesi bilinçli bir şekilde maske takmaya, sırf zaman geçirmek, eğlenmek, muhabbet etmek için toplu tüm mekanlarda bulunmamaya, toplu taşıma araçlarına asla ama asla maskesiz binmemeye, her gördüğü kalabalık ortamdan bilinçli bir şekilde kaçınmaya, kendi sağlıkları için özellikle davet ediyoruz. Toplumda kasıtlı olarak mücbir sebepler dışında özellikle kalabalık ortamlarda maske takmayan insanların, sadece topluma değil kendilerine de saygıları yoktur. Çünkü vicdan ve akıl sahibi hiçbir insan bilerek başkasının sağlığını, hayatını riske atmaz. Hele gerçek Rizeli bunu asla yapmaz. Kurallara ve tedbirlere uymayan hiçbir ticari mekana girmeyin, toplu taşımaya binmeyin, nişan ve düğüne iştirak etmeyin. Kurala uymayan toplum ve toplulukta bulunmayın" denildi.RİZELİLER: HERKES ÖNLEMİNİ ALMALIRizeliler de çoğu kişinin önlemlere uymadığını belirterek, herkesin duyarlı olmasını istedi. Köksal İstif, Rizeli hemşirelerinin koronavirüsü ciddiye almadıklarını savunarak "Vaka sayıları artışa geçiyor. Bu durum bize yakışmıyor, bir an önce herkes maskesini takacak, sosyal mesafe kurallarına uyacak ve mümkünse sokağa çıkmayacak. Bu sıkıntıdan kurtulacağız" dedi.Hayriye Tuzcu ise "Rize'de virüs vakaları artıyor. Duyuyoruz ama bizim köyde daha henüz hiç vaka olmadı. Bakıyorum bazıları kurallara dikkat ediyor, bazıları ise etmiyor. Ben evden çıkmamaya çalışıyorum. Komşularımla da mesafeli bir hayat geçiriyoruz. Biz önlemimizi aldık, herkes alsın" diye konuştu.

Elif Akgül de "Herkesin rehavete kapıldığı bir dönemdeyiz, daha da dikkatli davranmalıyız. Özellikle maske şartını yerine getirmemiz gerekiyor. Maskemizi düzgün takarak, sosyal mesafe kurallarına uyarak bu beladan kurtulacağız, herkes üzerine düşen bu basit görevi yerine getirmek zorunda" ifadelerini kullandı.


İl Sağlık Müdürlüğü, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 11:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vakalar arttı, müdürlük uyardı: Tehlike büyüyor, tedbirini al Rize'm - Son Dakika

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