Vakalar arttı, spor salonunu kapattı - Son Dakika

Vakalar arttı, spor salonunu kapattı

10.12.2020 11:23

Vakalar arttı, spor salonunu kapattı Adana'da Korona virüs vakalarının artış gösterdiği Adana'da bazı spor salonları geçici olarak faaliyetlerini durdurma kararı aldı Salonunu 15 günlüğüne kapatan Soner Kul: "Taşın altına elimizi koymamız lazım" Korona virüs salgınında vaka sayılarının...

Vakalar arttı, spor salonunu kapattı

Adana'da Korona virüs vakalarının artış gösterdiği Adana'da bazı spor salonları geçici olarak faaliyetlerini durdurma kararı aldı

Salonunu 15 günlüğüne kapatan Soner Kul:

"Taşın altına elimizi koymamız lazım"

ADANA - Korona virüs salgınında vaka sayılarının arttığı Adana'da bazı spor salonları salgın nedeniyle faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Faaliyetlerini durduran bir spor salonu sahibi Soner Kul, "Hepimizin ticari kaybı var bunu anlıyorum ama sağlık gittikten sonra kazanılan bir paranın anlamı yok. O yüzden hep beraber taşın altına elimizi koymamız lazım" dedi.

Yaklaşık 10 aydır tüm dünyayı etkisi altına alan salgında ülkemizde vakalar her gün artarak devam ediyor. Bu artış sonucu ise devlet tarafından bir takım ek tedbirler getirildi ve bazı işletmelerin faaliyetlerine geçici süreliğine ara verildi. Ancak spor salonları bu sürede kapatılmayarak tedbirlere uyması koşuluyla açık bırakıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaklaşık 2 haftadır Adana'nın riskli iller arasında olduğunu açıklamasının dün ise " Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu'da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor" açıklamasının üzerine Adana'da bazı spor salonları da ilk etapta 15 günlüğüne faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Faaliyetlerini durduran ve kararın örnek teşkil etmesini istediğini belirten salon sahibi Vücut Geliştirme ve Fitness Milli Antrenörü Soner Kul, "İnsanların sağlığı bizim için daha önemli. Virüs çok yaygın. Devletimiz spor salonları kapanmasın dedi ama virüsle mücadele için bizim de taşın altına elimizi koymamız lazım. Bende insanların sağlığını kaybetmelerini görmektense ticari olarak kayıp sağlamayı tercih ettim. Böyle bir karar aldım" diye konuştu.

Hem çalışanlarının sağlığını hem de üyelerinin sağlığını korumak adına böyle bir karar aldığını belirten Kul, "15 gün boyunca kapalı tutacağız ve 15 gün sonra duruma göre bakacağız. Sağlık Bakanımız açıklama yaptıktan sonra biraz tedirgin oldum bende. Hepimizin ailesi var. Bende spor salonları kapansın istemem ama sonuçta insanlar burada yan yana birbirleriyle temas halinde çalışıyorlar. Hem onları korumak adına hem de kendimizi korumak adına böyle bir karar uyguladık" ifadelerini kullandı.

Meslektaşlarına da çağrıda bulunan Soner Kul, "Hepimizin ticari kaybı var bunu anlıyorum ama sağlık gittikten sonra kazanılan bir paranın anlamı yok. O yüzden hep beraber taşın altına elimizi koymamız lazım. Üyelerimize de zaten şimdi kilo vermeleri için program hazırladık. Evlerinde o program sayesinde çalışıp formlarını tutacaklar yine" şeklinde konuştu.

Vakalar arttı, spor salonunu kapattı
Vakalar arttı, spor salonunu kapattı
Vakalar arttı, spor salonunu kapattı
Vakalar arttı, spor salonunu kapattı

Koronavirüs, Adana, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Vakalar arttı, spor salonunu kapattı - Son Dakika


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