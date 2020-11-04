- Vakalar yükseldi, immün plazma bağışına ihtiyaç arttı - Son Dakika

- Vakalar yükseldi, immün plazma bağışına ihtiyaç arttı

MARDİN - Mardin'de korona virüs vaka sayısının yükselmesi, immün plazma bağışına ihtiyacı arttırdı.

Mardin'de 29 Ekim-4 Kasım arasında kutlanan Kızılay Haftası nedeniyle vatandaşlar kan bağışında bulundu. Kızılay Artuklu Şube Yönetim Kurulu üyesi Şehmus Arı, vaka sayılarının yükselmesinin immun plazma bağışına olan ihtiyacı arttırdığını söyledi. Arı, "Kızılay'ımız 150 yıllık bir çınardır. Herkesi gölgesi altına alan bir kuruluştur. Kızılay dil, din ve ırk gözetmeksizin herkese yardımını ulaştırıyor. Şu an 2 çeşit bağış var biri bildiğimiz kan bağışı biri de immün plazma dediğimiz bir bağış var. Kızılay bu süreçte gerekli tüm tedbirleri almış bulunmakta. Gerekli olan sosyal mesafe, maske, hijyen ve her türlü kurallara riayet etmekte. Korona virüs testi pozitif çıkan biri 1 ay geçtikten sonra gelip kan bağışında bulunabiliyor. Ama siz de biliyorsunuz ki son günlerde vakalar artmakta. Bu vakaların artmasıyla immün plazma ihtiyacı dolaylı olarak artıyor. Korona virüs geçiren vatandaşlarımızı immün plazma bağışı yapmaya davet ediyoruz. Plazma hasta olan kişilerin son umudu ve onlar için büyük bir fayda. Bu yönde sıkıntı yaşanmaması için duyarlı olup, bu hastalığı atlatan kişilerin gelip bağış yapmasını istiyoruz. Ama kan ihtiyacı sürekli olan bir ihtiyaçtır. Çünkü biliyorsunuz hastanelerimizde kronik hastalardan tutun, acil vakalarda sürekli olan bir ihtiyaçtır. Korona virüs açısından immün plazmayı düşünürsek, vakalar arttıkça da immün plazma ihtiyacı artmaktadır. Sürekli olan bir ihtiyaç olduğu için sloganımız 'kan acil durumda değil sürekli olan bir ihtiyaçtır.' Bu yüzden insanların belli dönemlerde gelip bağış yapmasını istiyoruz. Eğer hastalarımızın mağdur olmasını istemiyorsak, sürekli bağış yapmak zorundayız" dedi.