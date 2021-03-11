Vakalarda yaşanan artış korkuttu! Birçok il kırmızı kategoriye geçebilir - Son Dakika

Vakalarda yaşanan artış korkuttu! Birçok il kırmızı kategoriye geçebilir

11.03.2021 08:44

Mart ayında alınan normalleşme kararı sonrası artan vakalar vatandaşlarda ve yetkililerde tedirginlik yarattı. Vaka sayısında yaşanan ciddi artışın ardından 'koronavirüs risk haritası'nda birçok ilin kırmızıya dönerek yeniden kapanması bekleniyor.

Ülkemizde 1 Mart tarihinde yapılan Kabine toplantısında, koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme girildi. 'Yerinde karar' dönemiyle birlikte koronavirüs haritası çıkartıldı ve 100 bin kişide görülen vaka oranlarına göre şehirler 4 renge ayrıldı.

İLLER RENK KODLARINA GÖRE AYRILDI

Bahis geçen haritada vaka oranlarının yüksek olduğu iller 'çok yüksek riskli' iller (kırmızı) kategorisine konuldu ve buralarda tedbirler gevşetilmedi. Düşük riskli iller (mavi), orta riskli iller (sarı) ve yüksek riskli iller (turuncu) kategorisinde yer alan şehirlerde ise risk durumuna göre normalleşme adımları atıldı.

NORMALLEŞMEDEN SONRA VAKA SAYILARI ARTTI

Normalleşme adımlarıyla birlikte birçok ilde kafe, restoran, lokanta ve spor salonları belli kurallara göre açılmış, cumartesi günü sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı. Alınan bu kararın ardından artışa geçen koronavirüs vakaları yetkililerde ve vatandaşlarda tedirginlik yarattı.

BİRÇOK İLİN KIRMIZI KATEGORİYE GİRMESİ BEKLENİYOR

Özellikle harita yüksek riskli iller (turuncu) kategorisinde olan birçok ilde artan vaka endişe verici seviyeye çıkarken, bu illerin çok yüksek riskli iller (kırmızı) kategorisine girmesi bekleniyor. Uzmanlar da yaptıkları açıklamada, 15 Mart'ta yapılması planlanan Kabine toplantısında risk haritasının güncelleneceğini ve birçok ilin yüksek riskli iller (kırmızı) kategorisine gireceğini belirtti.

Vakalarda yaşanan artış korkuttu! Birçok il kırmızı kategoriye geçebilir

"MUTANT VİRÜSLER YAYILIM HIZINI ARTIRMIŞTIR"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu. Koca, "Mutant virüsler yayılım hızını artırmıştır. Her ne kadar bu artış hastanelere yatışları paralel şekilde etkilemese de çok vaka maalesef çok hasta potansiyelini barındırıyor. Hızlı yayılan mutantlar görece daha hafif seyretse de çok bulaştıkları için korumamız gereken bünyelere de daha hızlı ulaşıyor" ifadelerine yer verdi.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman ise çok yüksek riskli (kırmızı) iller olarak yer alıyor.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Son açıklanan illere göre risk haritasına göre; Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır düşük riskli (mavi) iller kategorisinde yer alıyor.

ORTA RİSKLİ İLLER

Ankara'nın yanı sıra, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars orta riskli (sarı) grupta yer alıyor.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan yüksek riskli (turuncu) iller kategorisinde bulunuyor.

Vakalarda yaşanan artış korkuttu! Birçok il kırmızı kategoriye geçebilir

Koronavirüs, İstanbul, Harita, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vakalarda yaşanan artış korkuttu! Birçok il kırmızı kategoriye geçebilir - Son Dakika


YORUMLAR (4)
  • DENİZ: milleti korkutuyorsunuz birşey değil.Madem virüs var yayılıyor neden kongreler var ozaman neden bu denli rahat davranılıyor.Hani denetimler Ben Rizede yaşıyorum hani taziyeler yasaklanmıltı evimin yol üstü 2 cenaze evi var taziyeler var polis geliyor mesafaye uyalım kalabalık olmayalım.Hani denetim bumu denetim yemeyin milleti artık kimleri zengin ediyorsunuz anlayamadım ben şahsen ama millet sıkıldı artık. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • misafir: Yandık bilim kurulunun eline yeni koz geçti yeniden eski yasaklar gelmese bari de sevincimiz kursağımızda kalmasa yoksa yakında kafayı sıyıttaracağız Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • MUSTİ: YASAKLAR KALKTI COVİD COŞTU ARTIK BUNUN ÖNÜNE KİMSE GEÇEMEZ BU ARTIŞ HIZLANIR BUNDAN SONRAKİ KISITLAMARLAR BUNU ENGELLEYEMEZ OTOBÜSLER TIKLIM TIKLIM CAFELER AYNI HERYER RAHATLADI BU SALGININ GEÇMESİ 2 YILDAHA ERTELENMİŞ OLDU Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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