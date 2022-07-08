VAKALARDAKİ ARTIŞ SONRASI BÜYÜKÇEKMECE'DE CAMİLER DEZENFEKTE EDİLDİ - Son Dakika
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VAKALARDAKİ ARTIŞ SONRASI BÜYÜKÇEKMECE'DE CAMİLER DEZENFEKTE EDİLDİ

08.07.2022 13:13

Son günlerde Covid-19 vakalarında yaşanan artışın ardından önlemlerini arttıran Büyükçekmece Belediyesi, Kurban Bayramı'nı da göz önünde bulundurarak camilerdeki dezenfekte ve hijyen uygulamalarını arttırdı.

Son günlerde Covid-19 vakalarında yaşanan artışın ardından önlemlerini arttıran Büyükçekmece Belediyesi, Kurban Bayramı'nı da göz önünde bulundurarak camilerdeki dezenfekte ve hijyen uygulamalarını arttırdı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insanın yaşamını yitirdiği Koronavirüs salgının yeniden hız kazanması Büyükçekmece Belediyesi'ni harekete geçirdi.

YOĞUN BİR ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde devam eden Covid-19 salgınına karşı yürüttüğü mücadeleyi Kurban Bayramı nedeniyle daha da yaygınlaştırdı. Belediye ekipleri bayram namazı nedeniyle yoğun yaşanacak olan ilçe genelindeki tüm camilerde yoğun bir çalışma sürdürüyor. Camilerin halıları, abdesthane ve tuvaletleri büyük bir titizlik içinde temizlendi. Ayrıca Covid-19 salgınına karşı da tüm ibadethaneler periyodik olarak dezenfekte ediliyor.

'MASKE, MESAFE VE HİJYEN'

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

'Önümüzde bir Kurban Bayramı var. Bu vesileyle bu bayramda da tüm ibadethanelerde Büyükçekmece'de bulunan tüm ibadethanelerimizi tekrar dezenfekte işlemlerine devam ediyoruz. Malum Covid yine ülke genelinde artışlar var. Dünyada artışlar olduğu gibi ülkemizde de artışlar var. Bu hususta gerekli tedbirleri elden bırakmamak lazım. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum."

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Kurban Bayramı, Büyükçekmece, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VAKALARDAKİ ARTIŞ SONRASI BÜYÜKÇEKMECE'DE CAMİLER DEZENFEKTE EDİLDİ - Son Dakika

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