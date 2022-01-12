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Vakaların 75 bine dayanması sonrası okullar erken kapanacak mı? Bakan Özer merak edilen soruyu yanıtladı - Son Dakika

Vakaların 75 bine dayanması sonrası okullar erken kapanacak mı? Bakan Özer merak edilen soruyu yanıtladı

12.01.2022 15:18

Türkiye'de vaka sayıları 75 bin seviyesine dayanırken, yarı yıl tatiline bir hafta kala okulların erken kapanabileceği iddiası gündem yaratmıştı. Milli Eğitim Bakanı Özer konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Bugün itibariyle tüm sınıfları koronadan dolayı kapalı olan hiçbir okulumuz yok. Omicron varyantından dolayı yayılımlar hızlı ama bizim avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının yüksek olması" ifadesini kullandı.

Dünya üzerinde 5 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, Omicron varyantı üzerinden korku salmaya devam ediyor. Türkiye'de de etkisini iyiden iyiye artıran Omicron'un etkisiyle vaka sayıları son 24 saatte 75 bin seviyesine yükselirken, akıllara okulların yarı yıl tatiline bir hafta kala erkenden kapatılabileceği iddiası geldi.

"KORONADAN DOLAYI KAPALI OLAN HİÇBİR OKULUMUZ YOK"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bugün katıldığı Bahçelievler Anadolu Lisesi'nin açılış töreninde gündemdeki iddiaya yanıt verdi. Yarı yıl tatiline bir hafta kaldığını belirten Bakan Özer, "Yüz yüze eğitime devam. Bugün itibarıyla tüm sınıfları kapalı olan, koronadan dolayı kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamakta. Evet. Omicron varyantından dolayı yayılımlar hızlı ama Allah'a şükür bizim en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılama oranlarının çok yüksek olması" dedi.

Bakan Özer, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) ve Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sonuçları, atanacak öğretmen sayısı ve yapılacak yatırımlar hakkında da açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE EN FAZLA PUAN ARTIRAN 1. ÜLKE OLDU"

Bakan Özer, TIMSS ve PISA sonuçlarını açıklayarak, "TIMSS 4 ve 8. sınıfta matematik ve fen okuryazarlığında Türkiye en yüksek puana ulaştı. İlk defa 500 ortalamasını geçti. PISA sonuçları daha manidar. Türkiye 15 yaş grubunda öğrenci sayısını en fazla artıran ülke olmasına rağmen Türkçe, matematik ve fen okuryazarlığında puanını en fazla artıranülke oldu" diye konuştu.

"5 MİLYARLIK EĞİTİM YATIRIMI YAPILACAK VE BİN ANAOKULU AÇILACAK"

Özer, açılacak ana okulu sayısını da açıklayarak, "İstanbul'da şu an 157 tane devlet anaokulu var. İstanbul'a bin tane yeni anaokulu yapıyoruz. Minimum 5 milyarlık eğitim yatırımı yapacağız. Maksimumu İstanbul ilimizin performansına bağlı, arsa bulmasına bağlı" dedi.

"AŞILANMA ORANIMI ALMANYA, İNGİLTERE, FRANSA'DAN YÜKSEK"

Bakan Özer, covid-19 sürecine ilişkin de bilgi vererek, şöyle konuştu:

* Yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Bugün itibariyle tüm sınıfları Kovid-19'dan dolayı kapalı olan hiçbir okulumuz yok.

* Omicron varyantından dolayı yayılımlar hızlı ama bizim avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının yüksek olması.

*En az bir doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 94'lere geldi. En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 89'lara geldi.

* Aşı olmayıp hastalığı geçirip bağışıklık kazanan öğretmenlerimizin oranı da yüzde 5 civarında.

*En az iki dozu aşı olmuş bir şekilde antikorunu üretmiş öğretmen oranımız yüzde 94 civarında.

*En az 3 doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 45'lere geldi. Almanya, İngiltere, Fransa gibi yüz yüze eğitime devam eden ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranından daha yüksek aşılanma oranına sahibiz.

"15 BİN ÖĞRETMENİN YÜZDE 50'SİNİ İSTANBUL'A VERECEĞİZ"

31 Ocak'ta yapılacak 15 bin öğretmen ataması törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştireceklerini aktaran Özer, "En fazla öğrencimizin, eğitim neferimizin olduğu bir il olan İstanbul'un tüm fiziki eksikliklerini 23 Nisan 2023'e kadar inşallah tamamlayacağız. 15 bin öğretmenin yüzde 50'sini, yani 7 bin 500'ünü İstanbul'a vereceğiz" dedi.

"2022 YILINDAKİ HEDEFİMİZ 100 MİLYON KİTAP"

Okullarda açılan kütüphane ve kitap sayılarına ilişkin de bilgi veren Özer, "İki ay gibi kısa sürede 16 bin 361 okula kütüphane yokken 16 bin 361 okula yeni kütüphane yaptık. Şu an hiçbir okulumuzda kütüphanesiz okul yok. 26 Ekim tarihi itibariyle okullarımızda 28 milyon kitap varken bugün 42 milyonlara ulaştık. Öğrenci başına düşen kitap sayısı 1.89 iken, 2.67'ye çıktı. İnşallah 2022 yılındaki hedefimiz 100 milyon kitap" diye konuştu.

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Son Dakika Güncel Vakaların 75 bine dayanması sonrası okullar erken kapanacak mı? Bakan Özer merak edilen soruyu yanıtladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vakaların 75 bine dayanması sonrası okullar erken kapanacak mı? Bakan Özer merak edilen soruyu yanıtladı - Son Dakika
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