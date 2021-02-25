Vakaların artış gösterdiği Bafra'da denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika

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Vakaların artış gösterdiği Bafra'da denetimler sıklaştırıldı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde pandemi ile mücadele kapsamında pazar yerlerinde ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetimler arttırıldı. Kaymakam Cevdet Ertürkmen'in de katıldığı denetimlerde vatandaşlar maske, mesafe ve temizlik konularında uyarıldı.

Son günlerde vaka sayılarının artması nedeniyle denetimlerini sıklaştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta ekipleri kurallara uymayan vatandaşları uyararak HES kodu denetimlerini sıklaştırdı. Kaymakam Ertürkmen, pazar yerleri ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde yapılan denetimleri yerinde inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti ve uyarılarda bulundu.

Kaymakam Cevdet Türkmen, "Denetimde bulunmak zaruri hale geldi. Vaka sayılarımızda artış gözlemliyoruz. Denetimler bizim istediğimiz maske, mesafe, temizlik hayatımızı kolaylaştırmak için. Biz denetimlerde buna özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızı öncelikle uyarıyoruz. Her şey sağlık için. Sağlığımızı korumak adına. Normalleşmek istiyorsak muhakkak bu üç kurala uymak zorundayız. Uymayanları da uyarmak zorundayız. Bafra bir tarım memleketi. Yaklaşık 10 ay boyunca tarımsal faaliyetlerimiz devam ediyor. Hayatımızın idamesi açısından bu faaliyetleri sürdürmemiz lazım ama bununda sağlıklı bir şekilde olabilmesi içinde mesafe, maske ve temizlik kurallarına uymamız gerekiyor. Halkımızdan özellikle bu kurallara uymalarını bekliyoruz" dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, "Filyasyon ekiplerimiz sıkı takipteler. Sayılarımız bu bölgede biraz daha artışta. Asıl amacımız onun önüne geçmek. Biran önce halkımızı sağlığına kavuşturmak" diye konuştu.

Pazar yerinden ayrılan Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve beraberindeki ekip vatandaşların yoğun olduğu Tekel Caddesi'nde banka önünde bulunan vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Kaymakam Ertürkmen'e İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özer de eşlik etti.

Yapılan denetimlerin ara vermeden devam edeceğini bildirildi.