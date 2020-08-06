Vakaların artış gösterdiği Kastamonu'da, düğün ve taziyelerin yasaklanması gündemde - Son Dakika

Vakaların artış gösterdiği Kastamonu'da, düğün ve taziyelerin yasaklanması gündemde

Vali Çakır: "Vakaların artış göstermesi üzerine düğün ve taziyeleri yasaklamayı düşünüyoruz" İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin ardından Kastamonu kent genelinde iş yerleri ve toplu yaşam alanlarında denetimler gerçekleştirildi.

Vakaların artış gösterdiği Kastamonu'da, düğün ve taziyelerin yasaklanması gündemde, System.String[]

Vali Çakır: "Vakaların artış göstermesi üzerine düğün ve taziyeleri yasaklamayı düşünüyoruz"

KASTAMONU - İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin ardından Kastamonu kent genelinde iş yerleri ve toplu yaşam alanlarında denetimler gerçekleştirildi. Kastamonu Valisi Avni Çakır, son zamanlarda vakaların çok büyük oranda arttığını ve Kastamonu için alarm zillerinin çaldığına dikkat çekerek düğün, nişan, kına ve taziyelerin yasaklanmasının gündemde olduğunu, kararın haftaya verileceğini söyledi.

Kent merkezinde saat 12.00'de başlayan denetime, Vali Avni Çakır'ın yanı sıra Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Suat Özdemir, İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran, İl Sağlık Müdürü Dr. Sadettin Yazı ve zabıta ekipleri katıldı.

İş yerleri ve toplu yaşam alanlarında yapılan denetimlerde vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Sosyal mesafe kurallarına uymayan işletmeler ise uyarıldı.

Vali Avni Çakır, denetimlerin bundan sonra artarak devam edeceğini kaydetti. Son zamanlarda vakaların ciddi şekilde arttığını ve Kastamonu için alarm zillerinin çok kuvvetli çaldığını vurgulayan Avni Çakır: "Kastamonu Valiliği olarak görevli arkadaşlarımızla birlikte sahada kontrol ekiplerimiz ile beraber kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Bilindiği gibi salgın bayram öncesi il genelinde yaşanan yoğun nüfus hareketi ile beraber ülkemizin dör bir tarafında yayılım gösterdi. Tüm ülke çapında olduğu gibi ilimizde de vak'a sayılarında ciddi artışlar meydana geldi. Şu an için rakamlar kontrol altında ama hassasiyetlerimizin en üst seviyeye gelme noktasındayız. Bu aşamada yapacağımız kontrollerin de halkımızı bilinçlendirme noktasında çok büyük önemi var. Kastamonu'da koronovirüs ile alakalı çok önemli çalışmalar yaptık. Sağlık merkezlerimizde tedavi ile ilgili bir sıkıntımız yok ama şu anda limitler dolmak üzere. Alarm zillerimiz çok yüksek seviyede çalmaya başladı. Halkımızın, esnafımızın bu noktada dikkatleri en üst seviyeye çıkarılması için böyle bir çalışmaya ihtiyacımız vardı. Vatandaşlarımızın hijyen kurallarına uyması, maske takması, mesafe kurallarına riayet etmesi vatandaşlarımızın sağlığı açısından hassasiyetlerini daha da üst seviyelere çıkarmalarına ihtiyacımız var. Bu konudaki farkındalığımızı daha da arttırmayı amaçlıyoruz. Virüse Kastamonu'da geçit vermeyeceğiz ve rakamları bayram öncesindeki seviyelere indireceğiz. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımlarımızı kaybetmeyelim. Aksi takdirde iş çığırından çıkar"

Diğer illerde valiliklerin aldığı kamusal alanlarda aldığı sigara içmeme, çekirdek ve yemek yememe gibi önlemlerin alınıp alınmayacağı ile ilgili sorulara da cevap veren Vali Çakır: son 1 durumumuzu tekrardan gözden geçirdik ve bununla alakalı ek tedbirler aldık. Vaka sayılarındaki artışa bağlı olarak evde izalasyon sürecini başlattık ve kolluk kuvvetleri nezaretinde denetimlere başladık. Pandemi kurulunda çeşitli öneriler oldu. Bayram süreci boyunca oluşan hareketliliğin sonuçlarının 1-2 hafta içerisinde şekillenmesini bekliyoruz. Gerekirse düğün, nişan, kına ve taziyelerin yasaklanması noktasında da kararlar alabiliriz. Bununla alakalı bakanlık genelgeleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Şu anda bu tedbir gündemimizde yok ama en kısa zamanda gelebilir. Vaka sayılarına göre vatandaşımızın tedbirlerimize ve uyarılarımıza uyma durumlarına göre bunları şekillendireceğiz. Biz istiyoruz ki vatandaşlarımızın hiçbir aktivitesi sınırlandırılmasın. Basit mücadelelerle biz bu çalışmaları yapalım ve salgının üstesinden gelelim" diye konuştu.

Karantina ile ilgili de konuşan Vali Çakır: "İl merkezimizde karantina uygulaması yok ama ilçelerimizde karantina altına alınan yerleşim yerleri var. İhtiyaca göre karantina uygulamalarına devam edeceğiz. Bu kararları almaktan da geri durmayacağız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, Nurullah Çakır, Kastamonu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 04:40

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Vakaların artış gösterdiği Kastamonu'da, düğün ve taziyelerin yasaklanması gündemde - Son Dakika
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