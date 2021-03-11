Vakaların artış gösterdiği Kırklareli'nde denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika

Vakaların artış gösterdiği Kırklareli'nde denetimler sıklaştırıldı
11.03.2021 13:33
Vakaların artış gösterdiği Kırklareli'nde dinamik denetim süreci kapsamında cadde, sokak ve meydanlarda maske denetiminin yanı sıra, cami ve mescitler de denetlendi.
Vakaların artış gösterdiği Kırklareli'nde dinamik denetim süreci kapsamında cadde, sokak ve meydanlarda maske denetiminin yanı sıra, cami ve mescitler de denetlendi.
Korona virüs vakalarının artış gösterdiği Kırklareli'nde denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Salgının önüne geçebilmek için başlatılan dinamik denetim süreci kapsamında kent merkezinde bulunan cadde, sokak ve meydanlarda maske denetimin yanı sıra, cami ve mescitler de denetlendi.
Denetimlerde faaliyet gösteren ekipler tarafından maske ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol edilerek, tedbirler konusunda çeşitli bilgilendirmeler yapılıyor. - KIRKLARELİ
Son Dakika Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin Sosyal medyada gördüğü cilt toparlama ilanıyla hayatı kabusa döndü Facebook CEO'su Zuckerberg 'ışınlanma' için tarih verdi: 10 yıl içinde toplantılara ışınlanarak gideceksiniz Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor