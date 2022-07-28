Vakaların artmasıyla aktara ilgi arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Vakaların artmasıyla aktara ilgi arttı

28.07.2022 19:32

Vakaların artmasıyla aktara ilgi arttı Kırşehirli Aktarcı Özgen Öz: "Takviye edici gıdalara talep vaka sayılarına oranla yeniden artış gösterdi"KIRŞEHİR – Pandeminin yoğun yaşandığı süreçte takviye edici (bitkisel) gıdalara olan talep, pandeminin kalkmasıyla azalmıştı.

Vakaların artmasıyla aktara ilgi arttı

Kırşehirli Aktarcı Özgen Öz:

"Takviye edici gıdalara talep vaka sayılarına oranla yeniden artış gösterdi"

KIRŞEHİR – Pandeminin yoğun yaşandığı süreçte takviye edici (bitkisel) gıdalara olan talep, pandeminin kalkmasıyla azalmıştı. Son zamanlara vaka sayılarının artış göstermesiyle aktarlara olan ilgi yeniden artış gösterdi.

Kırşehir'de dede ve baba mesleğini sürdüren baharatçı Özgen Öz; insanların 5-6 ay öncesine kadar korona virüsten korkarak aktarlara geldiğini, pandeminin ortadan kalkmasıyla talebin azaldığını söyledi. Öz, "Pandemi döneminde insanımız korktuğu için ben ve meslektaşım aktarcılara ciddi oranda talep vardı. Pandemi ile aktarcılara rağbet yüksekti. Pandemi yoğunluğu da vatandaş tarafından ciddi şekilde hissediliyordu. İnsanlar doğal korunma yöntemlerine daha çok ilgi gösteriyorlardı. Vaka sayıları düşüşe geçince aktarlara olan ilgi de azalmıştı ancak vaka sayılarındaki artışlar dolayısıyla aktarlara olan ilgi de arttı" dedi.

Pandemi ile insanların aktarcılardan "Kekik Yağı, Hindi Yağı, Propolis, Çörek Otu Yağı ve türevleri ürünlerini tercih ediyorlardı" diyen Öz, "Bitkisel ürünler ilaç değildir. Takviye edici gıda olarak kullanılır. Her ne olursa olsun bitki dahi olsa kesinlikle doktor kontrolünde kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kırşehirli vatandaşlar ise doğal ürünleri doktor tavsiyesi olmadan alma ve kullanmadan yana tavır sergilemiyor.

YORUMLAR
500
Vali Buhara, Malya Tarım İşletmesinde buğday hasadına katıldı Vali Buhara, Malya Tarım İşletmesinde buğday hasadına katıldı Kırşehir'de itfaiye personeline uygulamalı ileri düzey kurtarma eğitimi verildi Kırşehir'de itfaiye personeline uygulamalı ileri düzey kurtarma eğitimi verildi
Kaynak: İHA

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vakaların artmasıyla aktara ilgi arttı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:10 Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
18:10 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Fenerbahçe'ye çağrı: "Putin" tezahüratı yapan taraftarları stada almayın
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:35 Baykar'dan Ukrayna'ya "Bayraktar TB2" jesti! Bağış toplayan Polonyalılara "Bağışlarınızı Ukrayna'ya iletin" mesajı
17:19 Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu!
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 19:32:42. #1.11#
SON DAKİKA: Vakaların artmasıyla aktara ilgi arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement