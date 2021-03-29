Vakaların arttığı Adana'da korkutan görüntüler - Son Dakika

Vakaların arttığı Adana'da korkutan görüntüler

29.03.2021 10:07

Vakaların arttığı Adana'da korkutan görüntüler Camilerden anonsların yükseldiği Adana'da gelin alma merasimindeki tedbirsizlik ve kalabalık caddeler pes dedirtti Korona virüs vaka sayılarının arttığı ve camilerden tekrardan 'maske-mesafe ve hijyen' anonslarının yükseldiği Adana'da gelin...

Vakaların arttığı Adana'da korkutan görüntüler

Camilerden anonsların yükseldiği Adana'da gelin alma merasimindeki tedbirsizlik ve kalabalık caddeler pes dedirtti

ADANA - Korona virüs vaka sayılarının arttığı ve camilerden tekrardan 'maske-mesafe ve hijyen' anonslarının yükseldiği Adana'da gelin alma merasimindeki tedbirsizlik ve kalabalık caddeler pes dedirtti.

Kontrollü normalleşmeye girilmesiyle birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da vaka sayıları artmaya başladı ve kent yüksek riskli iller arasına girdi. Kentteki camilerden ise maske, mesafe ve hijyene uyulması konusunda anonslar yapılmaya başlandı.

Son 24 saatte 29 bin 58 kişinin virüse yakalanıp toplamda 31 bin 76 kişinin vefat ettiği salgına rağmen Adana'da bazı vatandaşlar hala maske ve mesafe kurallarına uymuyor. Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesinde gelin alma merasimi sırasında davul ve zurna eşliğinde yapılan eğlence pes dedirtti.

Öte yandan bazı caddelerde ise vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Vakaların arttığı Adana'da korkutan görüntüler
Vakaların arttığı Adana'da korkutan görüntüler
Vakaların arttığı Adana'da korkutan görüntüler
Vakaların arttığı Adana'da korkutan görüntüler

Koronavirüs, Adana, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Vakaların arttığı Adana'da korkutan görüntüler - Son Dakika


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