ARDAHAN VALİ HÜSEYİN ÖNER: "UZAKTAN BAYRAMLAŞALIM" - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanmanın ikinci haftası açıkladığı vaka tablosunda Doğu'da, vaka oranının arttığı tek ilin Ardahan olduğu görüldü. Kentte bayramda denetimlerin dahada sıklaştırılacağını belirten Vali Hüseyin Öner, "Bayramda denetimleri sıklaştıracağız. Ardahan, Türkiye'de vaka sayısı artış gösteren illerden biri oldu. Bu tabloyu değiştirmemiz gerekiyor. Bayramda zafiyet göstermeyip uzaktan ve telefonla bayramlaşalım" dedi.

Tam kapanmaın 2'inci haftasında illere göre vaka durumu belli oldu. Yeni haritada Doğu'da tek vaka artışı olan il olan Ardahan'da bir önceki hafta yüz binde 251,66 olan vaka oranı 1-7 Mayıs tablosunda 255,82'ye yükseldi. Vaka sayısının artması üzerine bayramda alınan tedbirlerin artırılacağını söyleyen Vali Hüseyin Öner, vatandaşların da kurallara titizlikle uymasını istedi. Vali Öner, yardımcıları Cem Gümrükçü, Mustafa Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir ve beraberidekilerle tam kapanmada muaf tutulan esnafı denetleyerek sokakta gezen vatandaşların neden dışarda olduklarını sordu.

Bayramda kurallara uyulmasını isteyen Vali Öner şöyle konuştu:

"Bayram arifesinde vatandaşlarımızı ve kısıtlamadan muaf olan esnafın koronavirüs kurallarına uyma noktasında gerekli özeni gösterip göstermediğini denetlemek için bir saha çalışması yaptık. Bayramda bu çalışmalarımızı yoğun şekilde devam ettireceğiz. Gerekli planlamaları yaptık. İlimiz merkezi ve beş ilçede kaymakamlarımızla koordineli çalışıyoruz. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarına özen gösterilmediği ve kurallara uyulmadığı halde kolluk kuvvetlerimiz gereken işlemleri yapacak. Ardahan, Türkiye'de vaka sayısı artış gösteren illerden biri oldu. Biz bu tabloyu inşallah değiştireceğiz. Bayramda lütfen kurallara uyalım. Bayram deyip kurallar uyma noktasında kesinlikle zafiyet göstermeyelim. Komşularımıza gitmeyelim ve uzaktan telefonla bayramlaşalım. Sesimizi duyuralım ama lütfen sosyal mesafe kurallarını ihlal edecek şekilde bu dönemin ruhuna aykırı düşecek hareketlerden kaçınalım."