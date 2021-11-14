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Vakaların arttığı Balıkesir'de esnaftan 'aşı ve tedbir' çağrısı - Son Dakika

Vakaların arttığı Balıkesir'de esnaftan 'aşı ve tedbir' çağrısı

14.11.2021 15:48
Vakaların arttığı Balıkesir'de esnaftan 'aşı ve tedbir' çağrısı

BALIKESİR'de artan vakalar il genelindeki esnafı da tedirgin etti.

BALIKESİR'de artan vakalar il genelindeki esnafı da tedirgin etti. Yeniden kapanma endişesi duyan esnaf, vatandaşlara tedbirli olmaları ve aşılarını yaptırmaları çağrısında bulunarak, yeni bir kapanmayı ekonomik olarak kimsenin kaldıramayacağını belirttiler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim-5 Kasım tarihli haftalık vaka haritasını açıkladı. Haritada, 100 bin kişide en çok vaka artışı yaşanan iller arasında Balıkesir de yer aldı. Normalleşme öncesinde yapılan birçok uygulamayla artışın kontrol altında tutulduğu kentte vakalar yeniden artışa geçti. Kentte 100 bin kişide görülen vaka sayısı 360,64'ten yüzde 13,9 artışla 410,79'a yükseldi. Rakamlar vatandaşların yanı sıra esnafı tedirgin etti. Kapanma endişesi yaşayan esnaf da vatandaşlara tedbirler konusunda çağrı yaptı. Vatandaşların büyük bir bölümünün maske kuralına uymadığını belirten iş yeri çalışanı Buse Demiray, bu nedenle vakalarda artış yaşandığını düşündüğünü belirtti.

'BU ARTIŞ BİZİ ÜZÜYOR'İşletmeci Seçkin Gökçegöz de şunları söyledi: Rakamların yükselmesi esnaf için kötü bir durum. Alınan kararlara ve kurallara uymamız gerekiyor. Burada tek kişinin değil; herkesin vebali var. Bu nedenle topluca kurallara uymamız gerekiyor. Esnafı, halkı, memuru, herkesi etkileyecek bir konu. Tek başımıza değiliz. Herkesin sorumluluğunu üstleniyoruz. Aşı olmayıp hayatını kaybeden arkadaşlarım var. Aşı olup, Covid-19 olduğunu anlamayan, grip gibi atlatan tanıdıklarımızda var. Örneğin çok yakın bir akrabam grip olduğunu sanıyordu. Tesadüfen test oldu ve Covid-19 olduğunu öğrendi. Çok hafif şekilde atlattı. Bu nedenle toplum olarak hepimizin aşı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Balıkesir daha önce örnek bir durumdaydı. Bu artış bizi üzüyor. Tekrar örnek duruma gelmemiz için maske, mesafe ve tedbir kurallarına da uymalıyız."'YENİ BİR KAPANMAYI KİMSE KALDIRAMAZ'Esnaf Şükrü Soytürk ise insanların maske ve hijyen konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Özellikle toplu bulunan mekanlarda daha hassas olmalıyız. Süreç kapanma durumuna gitmeden herkes aşısını olmalı. Sadece sosyal medyadaki paylaşımlarla insanlar aşı karşıtı olmamalı. İnsan hayatıyla oynanmamalı. Her şeyden önce insan sağlığı önemli. Diğer bir konuysa ekonomi. Vaka artışlarıyla yeni bir kapanmayı ekonomik olarak kimsenin kaldırabileceğini düşünmüyorum."


Vakaların arttığı Balıkesir'de esnaftan 'aşı ve tedbir' çağrısı
Vakaların arttığı Balıkesir'de esnaftan 'aşı ve tedbir' çağrısı
Vakaların arttığı Balıkesir'de esnaftan 'aşı ve tedbir' çağrısı
Vakaların arttığı Balıkesir'de esnaftan 'aşı ve tedbir' çağrısı
Vakaların arttığı Balıkesir'de esnaftan 'aşı ve tedbir' çağrısı
Vakaların arttığı Balıkesir'de esnaftan 'aşı ve tedbir' çağrısı
Vakaların arttığı Balıkesir'de esnaftan 'aşı ve tedbir' çağrısı

COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Balıkesir, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vakaların arttığı Balıkesir'de esnaftan 'aşı ve tedbir' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vakaların arttığı Balıkesir'de esnaftan 'aşı ve tedbir' çağrısı - Son Dakika
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