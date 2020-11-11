Vakaların arttığı Çankırı'da iki köy karantinada - Son Dakika

Çankırı'da vakaların artması sonrasında iki köy daha karantina altına alındı.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Tımarlı ve Hacılar köyü, korona virüs vakalarının artması sonrasında karantinaya alındı.

Kızılırmak Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kızılırmak ilçesine bağlı Tımarlı ve Hacılar köyünde pozitif vaka sayısının artışı nedeni ile halk sağlığını korumak ve korona virüs salgınının kontrolünü sağlamak amacıyla Tımarlı ve Hacılar köylerine giriş ve çıkışlarının 12 Kasım Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren kapatılarak tamamının 14 gün süre ile karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına, gerekli tüm tedbirlerin alınarak uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇANKIRI