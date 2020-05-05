Vakaların arttığı Dursunbey'de sokak karantinası tedbiri - Son Dakika

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde korona virüs vakasının görüldüğü Selimağa Mahallesinde sokak karantinası uygulanıyor. Öte yandan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan son günlerde koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında artışlar yaşandığını belirterek, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları ve toplu iftarlar konusunda uyardı.



Edinilen bilgiye göre Dursunbey'e bağlı Selimağa mahallesinde geçtiğimiz günlerde üst üste gelen koronavirüs vakaları ve iki kişinin yaşamını yitirmesi sonrası İlçe hıfzıssıhha kurulu sokak karantinası uygulama kararı aldı. 1 Mayıs Cuma günü alınan karar doğrultusunda Selimağa mahallesinde vakaların görüldüğü 3 evin içinde bulunduğu sokak karantinaya alındı. Artan vakalar nedeni ile sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan Dursunbeylilere sosyal mesafe kurallarına ve Sağlık bakanlığının belirlediği kurallara uymaya davet ederkeni artan vakalar sonrası bazı mahallelerin karantinaya alınacağı sinyalini verdi.Başkan Bahçavan;"Tüm Dünya'da ülkelerin baş etmekte zorlandığı koronavirüs mücadelesinde, hükümetimizin aldığı önlemler ve halkımızın kurallara uyması sonucu günlük vaka sayılarında ve ölüm oranlarında düşüş yaşanmasına rağmen maalesef ilçemizde tam tersi bir durum oluşmuş, son günlerde ilçemizde vaka ve ölüm sayılarında artışlar yaşanmıştır. Bu da kurallara uylmadığının bir göstergesidir. Bu durumu önlemek amacı ile halkımızın sosyal mesafeye dikkat etmesi ve özellikle Ramazan ayı nedeniyle ev misafirlikleri ve kalabalık halinde iftarların yapılmaması önem arz etmektedir. Gerek kendimizi gerekse çevremizdekileri korumak amacıya bu konularda hassas davranmanızı sizlerden önemle rica ediyorum. Biz sizin hizmetinizdeyiz, siz yeter ki evlerinizde kalın" dedi.



Öte yandan Dursunbey Belediye Meclisi olağanüstü toplantı kararı alırken, toplantı sosyal mesafe kuralları ve tüm ek kurallar çerçevesinde gerçekleştirdi. Koronavirüs önlemleri ve bugüne kadar gerçekleşen çalışmalar ile ilgili bilgilendirilen meclis üyeleri, alınabilecek ek tedbirler ile ilgili de bilgilendirildi. - BALIKESİR