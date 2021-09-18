Vakaların arttığı Erzurum'da, piknikte aşı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasında, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilden biri olan Erzurum'da sürdürülen aşılamada dağ taş demeden gezen ekiplerin bu kez durağı, mesire alanları oldu. Mobil sağlık ekipleri, hafta sonu mesire alanlarını dolduran piknikçileri aşıladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 4-10 Eylül'de vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı. Bakan Koca'nın "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" notuyla yaptığı paylaşıma göre, vaka yoğunluğu en çok artan 10 il; Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat ve Sinop oldu. Önceki haftaya göre, en çok vaka artışı olan iller arasına giren Erzurum'da yüzde 76,4 olan aşılamaya hız verildi. Hastane, Aile Sağlığı Merkezi, çadır ve mobil ekipler tarafından aralıksız sürdürülen aşılamada dağ taş demeden gezen ekiplerin bu kez durağı, mesire alanları oldu. Erzurum'un başta Palandöken Dağı etekleri altındaki Abdurrahman Gazi Türbesi, 15 Temmuz Milli İrade Mesire Alanı ve Olimpiyat Parkı'na giden ekipler, aşılama çalışmalarını sürdürdü. Mobil sağlık ekibindeki görevliler, megafonla anons yaparak çağrıda bulundu. Aşı ekibinin ayaklarına kadar geldiğini gören piknikçiler de ambulans önünde sıraya girerek aşısını yaptırdı.