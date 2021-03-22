Vakaların arttığı Gaziantep'te, çarşılarda yoğunluk - Son Dakika

KORONAVİRÜS risk haritasında 'orta riskli' iller arasında yer alan Gaziantep'te, kontrollü normalleşme ile birlikte çarşı ve meydanlarda yoğunluğun arttığı gözlendi. Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından, "100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayımız bir hafta içerisinde 20 puan arttı. Aynı şekilde devam edersek bir hafta sonra kırmızı listeye gireriz" paylaşımı yaparak vatandaşları uyardı.

Gaziantep'in en işlek çarşılarından olan Gaziler Caddesi'nde alışveriş yapan vatandaşların oluşturduğu kalabalıklar normalleşme süreciyle birlikte her geçen gün artmaya başladı. Sosyal mesafe ve maske kullanım kurallarının ihlal edildiği bölgede polis ve zabıta ekipleri denetimlerde bulunarak vatandaşları uyarıyor.Gaziantep Valisi Davut Gül, kent sakinlerini sosyal medya hesabından tedbirlere dikkat etmeye davet etti. Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre Gaziantep'te vaka artışının yaşandığını belirten Vali Gül, "100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayımız bir hafta içerisinde 20 puan arttı! Bu gidişi durdurmak için hepimizin alışkanlıklarını değiştirmesi gerekiyor. Aynı şekilde devam edersek bir hafta sonra kırmızı listeye gireriz. Keşke dememek için elimizden gelen çok şey var" paylaşımında bulundu.