VAKALARIN ARTTIĞI HATAY'DA 'AŞILARINIZI TAMAMLAYIN' ÇAĞRISI - Son Dakika

HATAY Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mehmet Özdoğan, koronavirüs vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer alan kentte, aşıların tamamlanması ve kurallara uyulması çağrısı yaptı. Özdoğan, "Aşısı tamamlanmayan vatandaşlarımızda koronavirüsün risk oluşturacağını unutmamamız gerekiyor? dedi.

Koronavirüs vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer alan Hatay'da, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulması ve aşıların tamamlanması çağrısında bulunuldu. Hatay Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mehmet Özdoğan, kentte son iki haftadır havaların soğuması ile birlikte bölgede vakaların artış gösterdiğini fakat hastanede ve yoğun bakımda bekleyen ve mağduriyet yaşayan vatandaş olmadığını söyledi. Özdağ, "Kentte, koronavirüs vakalarının kontrol altında olması, vatandaşların daha rahat hareket edeceği anlamına gelmemektedir. Bakanlığımızın üç kriteri halen devam etmektedir. Bunlar da; maske, mesafe ve hijyen kurallarıdır. Maskemizi kalabalık ortamlarda çıkartmamamız, sosyal mesafeye uymamız ve hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Aşısı tamamlanmayan vatandaşlarımızın aşılarını bir an önce tamamlamaları gerekiyor. Aşısı tamamlanmayan vatandaşlarımızın risk altında olduğunu unutmamamız gerekiyor. Toplum olarak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına da uymamız gerekiyor.?

'BU GİDİŞLE GEÇEN SENEDEN BİR FARKIMIZ KALMAYACAK'

Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymadığını ve rehavete kapıldığını, bundan dolayı da vakalarda bir artış olduğunu söyleyen kentte yaşayanlardan Vedat Bakıroğlu da 'Koronavirüs vakalarının artışı, bizim insanımızın vurdumduymazlığından kaynaklanıyor. Kimi çenesinin altına, kimi burnunun altına takıyor maskeyi, hijyene ve temizliğe dikkat eden yok. Bu gidişle geçen seneden bir farkımız kalmayacak. Her şeyi devletimizden beklemek zorunda değiliz, insanlar biraz da kendileri düşünecek, kendileri uğraşacak. Böyle giderse bu korona bitmez. İnsan olarak, toplum olarak kurallara uymamız lazım' dedi.

'YİNE KAPANMA OLURSA BÜYÜK SIKINTIYA GİRERİZ'

Koronavirüsün unutulduğunu, insanların rehavete kapıldığını ve bir gevşeme olduğunu söyleyen Ahmet Gökçen de, 'Milletimizin biraz daha bilinçli olması lazım, dikkat etmesi lazım. Biraz daha kontrollü olmamız lazım 'biz aşı vurulduk bize bir şey olmaz' diyerek vatandaşlar rehavete kapıldı. Böyle giderse, yine bir sıkıntı içerisine gireceğiz. Yani Allah korusun istemiyoruz ama yine kapanma olursa çok büyük sıkıntı olur, geçen yıl çok sıkıntı yaşandı? ifadelerine yer verdi.