Vakaların arttığı İzmir'de pazaryerlerindeki denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika

Vakaların arttığı İzmir'de pazaryerlerindeki denetimler sıklaştırıldı

28.11.2020 10:27

- Vakaların arttığı İzmir'de pazaryerlerindeki denetimler sıklaştırıldı Vakaların artış gösterdiği İzmir'de pazaryerlerinde denetimler sıklaştırıldı.

- Vakaların arttığı İzmir'de pazaryerlerindeki denetimler sıklaştırıldı

İZMİR - Vakaların artış gösterdiği İzmir'de pazaryerlerinde denetimler sıklaştırıldı. İzmir'in en büyük pazaryerlerinden biri olan Bozyaka Pazaryeri'nde denetim yapan zabıta ekipleri, vatandaşları maske takmaları ve tedbirlere uymaları konusunda uyardı. Pazar yerinde tezgah açamayan giyim malları satan esnaf ise bu duruma çözüm bulunmasını istedi.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği genelgede korona virüs karşısında alınacak yeni tedbirleri yayınlamıştı. Buna göre pazaryerleri, toplu taşıma araçları ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimlerin sıklaştırılması kararı alındı. Vakaların son dönemde artış gösterdiği İzmir'de de alınan tedbirler uygulanmaya başladı. İzmir'in en kalabalık ilçelerinden biri olan Karabağlar'da bulunan Bozyaka Pazaryeri'nde zabıta ekipleri tedbirleri ve denetimleri sıklaştırıldı. Pazaryerinin girişinde ateş ölçer ile vatandaşların ateşini ölçen zabıta ekipleri, pazaryerinin içinde de dolaşarak pazarcı esnafını ve vatandaşları kontrol ediyor. Esnafı ve müşterileri maske, mesafe ve hijyen konusunda uyaran ekipleri, maskesini yarıya indiren veya çıkaran kişilerin de maskelerini takmalarını sağlıyor. Ekipler uyarılara aldırış etmeyenlere ise 900 TL para cezası uyguluyor.

Denetimler artan vakalarla beraber sıklaştırıldı

Karabağlar İlçe Tarım Müdürü Aziz Kaya, ilçenin çeşitli noktalarındaki pazaryerlerine giderek denetimlere katıldı. Denetimler hakkında konuşan Aziz Kaya, "Son genelgeye göre pazaryerlerinde gıda haricinde bir ürün bulundurulmuyor. Pazarcı esnafımız HES kodu ile pazaryerine giriş yapıyor. Maskesiz olan vatandaş ve satıcılar içeriye alınmıyor. Şu anda pazaryerimizde genel olarak kurallara uyuluyor. Buradaki yoğunluk akşam saatlerine doğru artabiliyor ancak gündüz saatlerinde daha tenha diyebilirim. Buraya günde 1-2 defa uğruyoruz, diğer pazaryerlerine de gidiyoruz. Buralarda gördüğümüz aksaklıkları pazaryeri sorumlularına bildiriyoruz. Buraya gelen vatandaşların ve esnafın tedbirlere en iyi şekilde uyması lazım" dedi.

Tedbirlere uymayanlara 900 TL ceza uygulanıyor

Karabağlar Zabıta Müdürü Özkan Gözcü de pazaryerinde çoğunlukla tedbirlere uyulduğunu ancak uymayanları da kurallar konusunda uyardıklarını söyledi. Gözcü, "Maalesef her tezgah başına bir zabıta görevlisi koyamıyoruz. Pazaryerinde belli aralıklarla kurallar hakkında anonslar yapıyoruz. Israrlara rağmen maske takmayan vatandaşlara ve esnafa 900 TL cezai işlem uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Giyimci esnafı durumdan şikayetçi

Biz bu pazaryerinde giyimci esnafıyız. Bizim tezgahlarımız şu an boş durumda. Alınan karar saygı duyuyoruz fakat sadece giyimciler olarak bu virüsü biz yaymıyoruz. Bizi kapattılar ama pazarda yine kalabalık var. Bizden önce neden AVM'ler ve diğer dükkanlar kapatılmadı. Oralarda virüs bulaşmıyor mu? Sadece pazaryerinde biz mi bulaştırıyoruz koronayı? Bu soruna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bizim de baktığımız bir ailemiz var. Evimiz kira, borçlarımız var. Biz bu konuda çok mağdur olduk. Bizi de bir dinleyen olmasını istiyoruz. Giyimi iptal edince sorun çözülmüyor. Biz küçük esnafız buna çözüm bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Vakaların arttığı İzmir'de pazaryerlerindeki denetimler sıklaştırıldı
Vakaların arttığı İzmir'de pazaryerlerindeki denetimler sıklaştırıldı
Vakaların arttığı İzmir'de pazaryerlerindeki denetimler sıklaştırıldı
Vakaların arttığı İzmir'de pazaryerlerindeki denetimler sıklaştırıldı
Vakaların arttığı İzmir'de pazaryerlerindeki denetimler sıklaştırıldı
Vakaların arttığı İzmir'de pazaryerlerindeki denetimler sıklaştırıldı
Vakaların arttığı İzmir'de pazaryerlerindeki denetimler sıklaştırıldı
Vakaların arttığı İzmir'de pazaryerlerindeki denetimler sıklaştırıldı
Vakaların arttığı İzmir'de pazaryerlerindeki denetimler sıklaştırıldı
Vakaların arttığı İzmir'de pazaryerlerindeki denetimler sıklaştırıldı
Vakaların arttığı İzmir'de pazaryerlerindeki denetimler sıklaştırıldı
Vakaların arttığı İzmir'de pazaryerlerindeki denetimler sıklaştırıldı
Vakaların arttığı İzmir'de pazaryerlerindeki denetimler sıklaştırıldı

Karabağlar, Pazaryeri, Zabıta, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vakaların arttığı İzmir'de pazaryerlerindeki denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika


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