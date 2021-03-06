EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu - Son Dakika

EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu

06.03.2021 12:00

Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uyduTÜRKİYE'nin koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk cumartesi gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu

TÜRKİYE'nin koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk cumartesi gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı'nın 'Haftalık tematik denetimler' konulu ek denetim genelgesi kapsamında polis ve zabıta ekipleri ile ilgili kurum yetkililerince umuma açık iş yerlerinde denetim yapıldı.

Türkiye genelinde 1 Mart itibariyle kontrollü normalleşme süreci başlarken, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında, Edirne 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' kategoride yer aldı. Edirne'nin kırmızı kategoride yer almasında en büyük etken ise Keşan'da artan vaka sayıları oldu. Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında toplanan Keşan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, toplu taşımacılık yapılan şehir içi ve köy minibüslerinin yüzde 50 kapasite ile yolcu taşımalarına, büyükbaş ve küçükbaş hayvan pazarlarının geçici süreyle kapatılmasına, merkez, belde ve köylerde mevcut çocuk oyun alanları, mesire ve piknik alanlarının kullanımının kısıtlanmasına karar verdi.

ANOSLARLA 'EVDE KAL ÇAĞRISI

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da vatandaşlara 'gönüllü karantina' çağrısında bulundu. Vatandaşlar çağrıya kısmen uyarken, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk cumartesi gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı'nın 'Haftalık tematik denetimler' konulu ek denetim genelgesi kapsamında polis ve zabıta ekipleri ile ilgili kurum yetkililerince çarşı merkezi ve umuma açık iş yerlerinde denetim yapıldı. Keşan Belediyesi tarafından hoparlörlerden 'evde kal' çağrısı yapılırken, polis ve zabıta ekipleri vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde anonslarla uyarıda bulundu. Maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulandı.

EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu

Cumartesi, Hisarcık, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu - Son Dakika


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