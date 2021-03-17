Vakaların arttığı Kırklareli'nde denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika

Vakaların arttığı Kırklareli'nde denetimler sıklaştırıldı

KIRKLARELİ - Vakaların geçtiğimiz haftaya göre artış gösterdiği Kırklareli'nde, iş yerleri görevliler tarafından denetlendi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 6-12 Mart haftalık vaka sayılarına göre, Kırklareli geçen haftaya nazaran artış gösterdi. Korona virüs haritasında 'yüksek risk' grubunda ve 'turuncu' kategoride yer alan Kırklareli'nde, 116.94 olan vaka sayısı 137.12'ye yükseldi. Kırklareli'nde vaka sayılarındaki artış vatandaşlar arasında yaşanan tedirginliğin yanı sıra esnaflar kapanma korkusu yaşıyor. Vaka artışlarıyla korona virüs denetimleri de sıklaştırıldı.

Tüm tedbirleri işletme olarak aldıklarını dile getiren işletmeci Çağdaş Dağ, "İşletmemize girişlerde ateş ve HES kodu sorgulaması yapıyoruz. Gerekli tedbirleri aldık. Şuanda aksi bir olay yaşamadık, denetim ekiplerimize teşekkür ederiz" dedi.