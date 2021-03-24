Vakaların arttığı Van'da gençler, eğlence merkezlerinde - Son Dakika

Vakaların arttığı Van'da gençler, eğlence merkezlerinde

24.03.2021 12:14

Vakaların arttığı Van'da gençler, eğlence merkezlerindeKORONAVİRÜS vaka sayısının her geçen gün artığı Van'da, kontrollü normalleşme sürecinde gençler, eğlence merkezlerinde vakit geçiriyor.

Vakaların arttığı Van'da gençler, eğlence merkezlerinde

KORONAVİRÜS vaka sayısının her geçen gün artığı Van'da, kontrollü normalleşme sürecinde gençler, eğlence merkezlerinde vakit geçiriyor. Gençler, vaka oranlarının artmasına rağmen, kısıtlama günlerinde oynayamadıkları bilardo ve masa tenisiyle özlem giderdiklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haftalık olarak açıkladığı illere göre risk haritasında, 20- 26 Şubat'ta 10,13 olan Van'daki vaka oranı, 27 Şubat- 5 Mart'ta 17,49, 6-12 Mart'ta ise 20,13'e çıktı. 19 Mart'ta açıklanan haritada ise oran 27,41'e yükseldi. Her geçen gün vaka oranının artığı kentte, işletmeler de kontrollü normalleşe kapsamında tedbirlere uyarak hizmet veriyor. Kentte günbegün artan vaka sayılarına rağmen, gençler eğlence merkezlerinde vakit geçiriyor. Tüm işletmeler gibi HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümleri yapılarak eğlence merkezlerine alınan gençler, zamanlarının çoğunu bilardo ya da masa tenisi oynayarak geçiriyor.

Eğlence merkezinde vakit geçiren gençler, artan vaka sayılarına rağmen, kısıtlama günlerinde uzun süre bilardo ve masa tenisi oynayamadıklarını bu nedenle özlem giderdiklerini anlattı.

'GENÇLER, BİLARDOYU ÇOK ÖZLEMİŞLER'

Bilardo salonu sahibi Ferhat Bor, normalleşme süreci ile müşterilerine hizmet vermeye başladıklarını belirterek, "Pandemi süreci, özellikle gençlerin sıkılıp bunaldığı bir dönem oldu. Normalleşme süreci ile gençler bilardo oyununa büyük ilgi gösteriyor. Bunun için biz de gelen müşterilerimizi pandemi kuralları çerçevesinde içeri alıyoruz. Yasak nedeniyle, uzun süre bilardodan ayrı kalan gençlere özlemlerini gideriyorlar" dedi.

'UZUN SÜRE BİLARDO VE MASA TENİSİ OYNAYAMADIK'

Eğlence merkezine bilardo oynamak için gelen Ozan Saka ise, pandemiden dolayı uzun süre oynayamadıklarını söyleyerek, "Normalleşme süreci ile bilardo salonları açıldı. Gençler olarak açıkçası bu sporu çok seviyoruz. İnşallah bir an önce bu beladan kurtuluruz. Masa tenisi ve bilardoyu çok seviyoruz. Gençler olarak kurallara uymamız gerekir. Bu hastalığın bitmesi için herkesin kurallara uymasını istiyoruz. Bizler bilardo oynarken, maske takarak oynuyoruz" diye konuştu.

Vakaların arttığı Van'da gençler, eğlence merkezlerinde
Vakaların arttığı Van'da gençler, eğlence merkezlerinde
Vakaların arttığı Van'da gençler, eğlence merkezlerinde
Vakaların arttığı Van'da gençler, eğlence merkezlerinde
Vakaların arttığı Van'da gençler, eğlence merkezlerinde
Vakaların arttığı Van'da gençler, eğlence merkezlerinde
Vakaların arttığı Van'da gençler, eğlence merkezlerinde
Vakaların arttığı Van'da gençler, eğlence merkezlerinde
Vakaların arttığı Van'da gençler, eğlence merkezlerinde
Vakaların arttığı Van'da gençler, eğlence merkezlerinde
Vakaların arttığı Van'da gençler, eğlence merkezlerinde
Vakaların arttığı Van'da gençler, eğlence merkezlerinde
Vakaların arttığı Van'da gençler, eğlence merkezlerinde
Vakaların arttığı Van'da gençler, eğlence merkezlerinde

Fahrettin Koca, Normalleşme, Bilardo, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vakaların arttığı Van'da gençler, eğlence merkezlerinde - Son Dakika


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