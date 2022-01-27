VAKALARIN ARTTIĞI VAN'I, AŞILAMADA 'MAVİ KATEGORİ'YE TAŞIMAK İÇİN ÇABALIYORLAR - Son Dakika

VAN'da koronavirüs vakaları, haftalar sonra yeniden artışa geçti. Vali Mehmet Emin Bilmez hastaneye yatış oranının da arttığını belirtirken, kentte 2'nci ve 3'üncü doz için uyarılar yineleniyor. Aşılama oranında kenti 'mavi kategori'ye taşımak isteyen sağlık ekipleri ise zorlu kış koşullarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Haftalardır düşüşün yaşandığı Van'da, vaka sayıları yeniden artışa geçti. Geçen hafta açıklanan verilere göre 100 bin kişide 2,09 olan vaka sayısı, bu hafta 16,44'e yükseldi. İkinci doz aşılama oranında da halen 'mavi kategori'ye geçemeyen kentte, yetkililer 2'nci ve 3'üncü doz aşılama uyarısında bulundu. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de vaka sayısındaki hızlı artışa dikkat çekerek, hastaneye yatış oranının da yükseldiğini söyledi. Pandeminin başından bu yana her türlü hava koşulunda büyük özveriyle çalışan sağlık ekipleri ise aşılama oranının artması için büyük çaba sarf ediyor. Sağlık ekipleri, yolları kapalı olduğu için hastaneye gidemeyenleri hem aşılıyor hem de bilgilendiriyor.

GÜRPINAR'DA AŞILAMA YÜZDE 81'E ULAŞTI

Gürpınar'da ise ikinci doz aşılama yüzde 81'e ulaştı. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Nazlı Ateş, köy ve mezralarda ekiplerin ev ev gezip, vatandaşları aşıladığını belirterek " Sağlık Bakanlığı'mızdan haber geldiğinden bu yana gebelerimizle de haberleşiyoruz. Akıllarındaki soru işaretlerini gidermeye, pandeminin koşulları hakkında bilgi vermeye çalışıyoruz. Aşılama oranlarımızın yükselmesi vatandaşlarımızın kışı rahat geçirebilmeleri, pandeminin seyrinin rahatlayabilmeleri için aktif sahada görev yapıyoruz" dedi.

'ARAÇLARIMIZ DEFALARCA YOLDA KALDI'

Gürpınar'ın çok büyük bir yüzölçümüne sahip olduğunu hatırlatan Dr. Ateş, "Tüm mahalle ve mezralara gidip, vatandaşları anonslarla çağırıyoruz. Aşı olmayanlar, ismen çağrılıyor. İlçede 2'nci doz aşılarımız yüzde 80'inin üzerinde. Yaptığımız çalışmalarda araçlarımız defalarca yolda kaldı fakat bu bizim çalışmalarımıza engel olmadı. Buradaki kurumlarla iş birliği içindeyiz. Halkında aynı şekilde aşı ile ilgili hassasiyetini bekliyoruz. Ayrıca pandemide büyük özveriyle çalışan tüm sağlık ekiplerine de teşekkür ediyorum" diye konutu. 3'üncü doz aşılama çalışmalarının yürütüldüğü Gürpınar ilçesine bağlı Hacıköy'de ise vatandaşlar sağlık ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)