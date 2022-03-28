Vakaların düştüğü Eskişehir, yine zirvede - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasına göre, Eskişehir'in yanı sıra komşu iller Kütahya ve Bilecik'te de vaka sayıları düştü. Düşüşe rağmen Eskişehir, geçen hafta olduğu gibi 100 bin kişide 628,47 vaka sayısıyla ilk sırada yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Mart haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 709,95'ten 81,48 düşüşle 628,47'ye seviyesine indi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da 100 bin kişide 225,94'ten 42,06 düşüşle 183,88'e düştü. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide 448,90'dan 84,08 düşüşle 364,82'ye geriledi. Eskişehir, geçen hafta olduğu gibi 100 bin kişide 628,47 vaka sayısıyla zirvede yer aldı. Yüksek vaka sayılarına; kişisel tedbirlerin azaltılması ve sosyal hareketliliğin yol açtığı belirlendi. Koronavirüs aşı haritasında 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de en az iki doz aşı olan 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 86,2, Bilecik'te yüzde 84,3, Kütahya'da ise yüzde 80,1 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında Kütahya ve Bilecik'in haritasında 'yeşil' alanlar çoğalırken, Eskişehir düşüşe rağmen 'çok yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renkle gösterildi.