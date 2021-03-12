Vakaların düşüşe geçtiği Cide'de koronavirüs denetimleri sürüyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca 'Dinamik Denetim Süreci'nin başladığı Cide'de, Kaymakam Sağlam'ın da katılımıyla denetimler gerçekleştirildi.

Vakaların düşüşe geçtiği Cide'de Kaymakamlık tarafından tedbirler elden bırakılmıyor. Bu kapsamda Cide Kaymakamı Ömer Sağlam'ın da katılımıyla ilçede bulunan internet kafeler ve oyun salonları ile ganyan bayisi denetlendi.

Ayrıca Cide Kaymakamlığınca oluşturulan 62 kişilik denetim ekipleri, ilçede yine Kaymakam Ömer Sağlam'ın koordinasyonunda toplu taşıma, ticari taksiler ve okul servislerini denetledi. Denetimlerde koronavirüse karşı alınan tedbirler incelendi.

Kaymakam Sağlam, yüz yüze eğitim veren okulları ziyaret etti

Denetimlerin ardından yüz yüze eğitimin başladığı Cide'de Kaymakam Sağlam, ilçe merkezinde bulunan okulları ziyaret etti.

Cide İlçe Milli Eğitim Müdürü Nail Özarslan ile birlikte ilçe merkezinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu, Yatılı Bölge Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, öğretmenler ve okul idarecileri ile bir araya geldi. Derslere de katılan Cide Kaymakamı Sağlam, öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

Kaymakam Sağlam, uzun süredir mücadele ettikleri Kovid-19 salgını ile ilgili kurallara uyulması ve tedbirlerin elden bırakılmaması konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Kaymakam Sağlam, köylerde ikamet eden aileleri ziyaret etti

İlçede ikamet eden aileleri evlerinde ziyaret eden Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, ayrıca ailelerin istek ve taleplerini yerinde dinledi. Cide'de ikamet eden aileleri bizzat evlerinde ziyaret ettiklerini söyleyen Kaymakam Sağlam, "Koronavirüs ile mücadelede köylerimizde ikamet eden ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Ziyarette ailelerimizin durumunu yerinde tespit ediyoruz. Bu kapsamda; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Aday ile birlikte Velioğlu köyünde yaşayan 5 aileyi evlerinde ziyaret ettik. Ailelerimizin bizlerden taleplerini dinledik. İnşallah kısa sürede de çözüme kavuşturacağız" dedi. - KASTAMONU