Vakaların en çok arttığı ikinci il Osmaniye'de, Vali Yılmaz da denetimde - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre vaka sayıları bir haftada yüzde 58,75 artış göstererek, 100 binde 955,86'ya ulaşan Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz'ın da katılımıyla denetim yapıldı. Vali Yılmaz, tedbirlere hassasiyetle uyulmasının ve aşı olmanın bu mücadelede kazanılacak başarı için çok önemli olduğunu vurguladı.

Koronavirüs ile mücadelede ikinci doz aşılamada yüzde 89,1 oranla Türkiye'de ilk sırada bulunan Osmaniye'de vaka artışı sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5-11 Şubat tarihleri arasında vaka sayısı en çok artan 10 ili paylaşırken, bu iller arasında Amasya'nın ardından Osmaniye ikinci sırada yer aldı. Koronavirüs denetimlerini sürdüren Vali Yılmaz'a Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık eşlik etti. Vali Yılmaz, salgının devam ettiğini ve Omicron varyantının çok hızlı yayıldığını belirterek, bu süreçte çok daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Tedbirlere hassasiyetle uyulmasının ve aşı olmanın bu mücadelede kazanacağımız başarı için çok önemli olduğunu belirten Vali Yılmaz, yerli ve milli aşımız Turkovac'ın ilde bütün devlet hastanelerinde uygulanmaya başladığını, daha önce Turkovac aşısı beklediklerini ifade eden vatandaşları da aşı olmaya davet etti.