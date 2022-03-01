VAKALARIN EN ÇOK ARTTIĞI İL AMASYA'DA ORTAK ALANLARDA İNSAN YOĞUNLUĞU - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel koronavirüs vaka haritasında Amasya bir kez daha vaka yoğunluğu en çok artan il oldu. Vakaların yükseldiği kentte cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından, 11-18 Şubat arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Vaka yoğunluğu en çok artan il geçen hafta olduğu gibi yine Amasya oldu. Kentte 1358,06 olan vaka oranı 1961,64'e yükseldi.

Vakaların yükseldiği kentte cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğu dikkat çekiyor. Bazı vatandaşlar maske ve mesafe tedbirlerine dikkat ederken vakaların artmasını rehavet olarak değerlendiriyor.

'BİZİ DE ELEŞTİREBİLİRLER'

Maskesiz dolaşan Bahri Kaplan, 'Bence vakaların artmasının sebebi insanların kurallara uymamasından ileri geliyor. Benim ağzımda maskede yok, bizi de eleştirebilirler. Kurallara uymalıyız. Ben 3 defa aşı oldum. Bende aşının olduğu bir güven var. Ne kadar 3-4 seferde aşı olsak bile kurallara uymamız gerekiyor' dedi.

'RAHAT OLMAMIZ BİZİ BUGÜNE GETİRDİ'

Kentte vaka artışının sebebinin kalabalık ortamlardaki temas olduğunu belirten Fatma Ünal da 'Havalar ısındı, aşılar yapıldı, insanlarda bir rahatlık oluştu. Ev gezmeleri, kalabalık ortamların oluşması ve buralarda rahat olunması bizi bugüne getirdi. Amasya küçük bir yer. O yüzden birbirimizi uyarmalıyız, rehavete kapılmamalıyız. Kendimize çeki düzen vermeliyiz. Bu sıkıntıları kısa sürede inşallah aşacağız' diye konuştu.

'OMİCRON ÖLDÜRMEDİĞİ İÇİN İPİN UCU GEVŞEDİ'

İnsanların duyarsız olduğunu söyleyen Zarif Gül de, 'Ben de dahil olmak üzere vatandaşımız duyarsız. Maske cebimde bir türlü takmıyoruz. Bir de artık sıkıldık. 2 senedir maske tak, sterilizasyon yap, vatandaş bıktı artık. Bir de bu yeni Omicron varyantı öncekine göre öldürmediği için bu yüzden millet ipin ucunu gevşetti' ifadelerini kullandı.