Vakaların en çok arttığı o ilde sokaklarda maskesiz gezenler 'pes' dedirtti - Son Dakika

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Vakaların en çok arttığı o ilde sokaklarda maskesiz gezenler 'pes' dedirtti

KIRKLARELİ - Sağlık Bakanlığını haftalar olarak açıkladığı risk haritasına göre ülke genelinde vakaların en çok arttığı Kırklareli'nde maskesiz gezen vatandaşlar önce şaşırttı sonra hiç bir şey olmamış gibi yollarına devam etti.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı risk haritasına göre Türkiye genelinde en çok vaka artışı ile Kırklareli 1. sırada yerini aldı. Geçtiğimiz hafta 518.33 olan vaka sayısı, 3-9 Nisan tarihleri arasında 882.13'e yükseldi. Bununla birlikte kenttin en işlek caddelerinde korona virüs önlemlerini hiçe sayıp maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlar "pes" dedirtti.

Vakaların artış sebebinin maske ve mesafe kuralına uyulmadığını belirten Coşkun Yılmaz "Vakaları artış sebebi verilen kurallara uyumadığı ve dikkat edilmediği için mesafe, temizlik ve maske kurallarına uyulmuyor" dedi.