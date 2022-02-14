VAKALARIN EN ÇOK ARTTIĞI SAMSUN'DA, 'TEDBİRLERE UYUM' ÇAĞRISI - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel koronavirüs vaka haritasına göre Samsun, vaka sayısı en çok artan il oldu. Enfeksiyon Hastalıkları ve Kilinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, koronavirüsle mücadelede eski korkuların kaybolduğunu belirterek, 'Biz her zaman bulaşı önlemek için 'maske, mesafe ve hijyen' diyoruz. Zaman zaman benim de dikkatimi çekiyor, toplu yerlerde daha rahat vakit geçiriyoruz. Belki bıktık ama bunlara dikkat etmemiz lazım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 29 Ocak - 4 Şubat'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritada en çok vaka artışı yaşanan iller sıralamasında Samsun ilk sırada yer aldı. Kentte önceki hafta 100 binde 704,83 olan vaka sayısı 1314,67'ye çıktı.

'MESAFE KORUNSA BULAŞ OLMAZ'

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen kentte grip olduğunu sanarak Covid geçirenlerin de çoğunlukta olduğunu söyledi. Koronavirüsle mücadelede eski korkuların kaybolduğunu belirten Dr. Dikmen, 'Omicron varyantı şu anda daha baskın, ancak Delta varyantı da tamamen çekilmiş değil. Delta varyantı ağır hastalanmaya sebep olurken, Omicron daha hafif geçiyor. Biz her zaman bulaşı önlemek için maske, mesafe ve hijyen diyoruz. Zaman zaman benim de dikkatimi çekiyor, toplu yerlerde daha rahat vakit geçiriyoruz. Belki bıktık ama bunlara dikkat etmemiz lazım. Aşılarımız tamsa tedirgin olmaya gerek yok. Fakat yine de dikkatli olmalıyız. Eve gittiğimizde belki yaşlımız var, hastamız var. Belki gençler olarak bize bir şey olmuyor olabilir ama büyüklerimizi de düşünmek durumundayız. Çünkü onlarda daha ölümcül seyredebiliyor bu hastalık' dedi.

'COVİD İLE GRİP KARIŞTIRILIYOR'

İlkbaharın bitimiyle, haziran? ayına kadar pandeminin bitmesini umduklarını kaydeden Dr. Dikmen, 'Büyükşehirlerde artış olması olağan. Toplu yaşıyoruz, her şey birlikte yapılıyor. Hastalanma oranı belki düştü ama bulaşıcılığı daha kolaylaştı. Genellikle 180 santimetrelik bir mesafeyi söylüyoruz hep. Bu mesafeleri koruyabilsek bulaşma olmaz. Öksürme, aksırma olduğu için aynı ortamı soluyan insanlara da rahat şekilde bulaşabiliyor. Toplu ulaşım araçlarında bulaşın artmasının sebepleri bunlar. İnsanlar şu anda Covid ile gribi karıştırıyor. Aralarında çok bariz bir fark yok. Ancak test sonucunda anlayabiliyoruz. İkisinde de öksürme, burun akıntısı, ağrılar olabiliyor. Herkes grip geçirdiğini zannederken aslında çoğu Covid olduğunu bilmiyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım' diye konuştu.

'KISITLAMALAR KALKTI, VAKALAR ARTTI'

Vaka oranı en çok artan Samsun'da vatandaşlar, maske takmayan ve aşı olmayan kişiler nedeniyle artışın yaşandığını belirtti. Vaka sayılarındaki artışın bir sebebinin de kısıtlamaların kaldırılması olduğunu belirten Perihan Kaynar, 'Arkadaşlarımızla görüştük, günler yaptık, sonuç bu oldu. Bu konuları biraz daha sıkı tutmamız gerekiyor. Bizi de devlet denetlese bu sonuçla karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Geçen yılki kısıtlamaların çok faydası vardı. Şimdi rahatladık. Onlar bitip de kendimizi sokağa atınca da birbirimize bulaştırdık. Biz ailece maskemizi hiçbir zaman çıkarmıyoruz. Kendimizi koruyoruz, çok şükür bugüne kadar hasta da olmadık' dedi.

Kızı Hazal Kaynar ise, 'Biz ailece elimizden geldiğince dikkat ediyoruz. Genel anlamda baktığımızda dikkat eden insanlar da var dikkat etmeyenler de. Bu konuda biraz daha toplum olarak dikkatli olmalıyız. Tabii ki benim de dikkat etmediğim anlar oluyor. Maskeyle dolaşıyoruz, ama bazen bir yerde otururken maskemizi çıkarıyoruz. Herkes kendinden sorumlu. Ben kendimi iyi hissetmiyorsam yakın temastan kaçınıyorum' diye konuştu.

'TEDİRGİN OLUYORUZ?

İnsanların maske takma alışkanlığını yitirmeye başladığını söyleyen Aysel Cihan, 'Maske takmaya insanların fazla uymadıklarını görüyorum. Ben kişisel olarak çok pimpirikliyim, devamlı maske takarım. Artmasının sebebi de maske takmama ile ilgili olabilir. Hepimizin mesafeye, maskeye dikkat etmesi lazım' dedi.

Hanife Salman ise, 'Bu insandan insana geçiyor, dikkat etmemiz lazım. Aşımızı vurulmamız lazım. Bazı insanlar vurulmuyor, insanlarla temas edince de bulaşıyor. Samsun'da bu kadar çok vaka olduğunu ilk defa duydum. Bu bizi tedirgin ediyor. Hepimizin dikkat etmesi lazım' diye konuştu.